傑森史塔森又要教訓壞人！ 以一擋百火力更升級

好萊塢動作男星傑森史塔森（Jason Statham）繼賭徒、養蜂人、工頭等角色後，將在他的最新動作電影《天眼浩劫》中化身傳奇前特務梅森。電影上映消息一出，立刻引發粉絲暴動，大批網友表示他們絲毫不介意傑森·史塔森再用刀槍與拳頭教訓世界各地的壞人，直呼：「他老兄就是為了這些角色而生的。」

從《天眼浩劫》釋出的預告中可以看到，傑森史塔森所飾演的梅森展現出以一擋百的戰鬥實力，動作火力相較過往作品似乎有感升級。不只製片方，連導演雷克羅曼沃（David Ayer）都給予極高評價：「這是傑森·史塔森的最佳狀態！」

他讚賞傑森史塔森是真正的動作巨星，「他會再次向你證明他是一位多麼出色的演員。他的表演絕對讓你嘆為觀止，深深打動人心。他堪稱完美。他對故事瞭如指掌、準備充分，並且會以一種既尊重又力求突破的方式挑戰劇本。你再也找不到比他更棒的搭檔了」。

除了招牌的動作戲碼外，電影中傑森·史塔森飾演的梅森和少女潔西（寶提芮布雷斯納奇飾）之間的關係也相當關鍵，將為硬派劇情增添情感深度。導演透露，在測試角色化學反應時，飾演潔西的年輕女孩寶提·芮布雷斯納奇是第一個進來的試鏡者。導演表示：「傑森和我之後看了看，心想，接下來該怎麼辦？因為我們知道就是她了。」導演將這條關係線的核心比喻為：「就像在尋找《終極追殺令》裡的娜塔莉·波曼或《火線救援》裡的達科塔·芬妮一樣。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導