傑森史塔森新職業揭曉！《天眼浩劫》化身特務上演蘇格蘭版《終極追殺令》

電影《天眼浩劫》（Shelter）中傑森史塔森拯救一名落海少女寶提芮布雷斯納奇，上演蘇格蘭版《終極追殺令》。車庫娛樂提供

好萊塢動作巨星傑森史塔森的「三百六十行，行行武狀元」清單似乎還在變長！繼賭徒、養蜂人與工頭後，傑森史塔森最新動作電影《天眼浩劫》（Shelter）中化身傳奇前特務梅森，大批網友表示他們絲毫不介意傑森史塔森再用刀槍與拳頭教訓壞人，直言「他老兄就是為了這些角色而生的。」

《天眼浩劫》由《全面攻佔3：天使救援》《天劫倒數》動作名導雷克羅曼沃執導。故事描述梅森（傑森史塔森飾）隱居在蘇格蘭偏遠小島，遠離現代社會不與外界接觸。然而，他在拯救一名落海少女後引發一連串危機，並導致他的住處小島遭到襲擊，這迫使他面對自己的過往並作出反擊。

導演盛讚「傑森史塔森的最佳狀態」 動作火力較過往作品更升級

《天眼浩劫》釋出預告中可以看到，傑森史塔森飾演的前特務梅森展現以一擋百的戰鬥實力，動作火力相較過往作品似乎更升級。導演雷克羅曼沃大讚：「這是傑森史塔森的最佳狀態！他會再次向你證明他是一位多麼出色的演員。他的表演絕對讓你嘆為觀止。」

《天眼浩劫》傑森史塔森飾演特務，英國知名演員比爾奈伊也加入演出陣容。車庫娛樂提供

聚焦兩個迷失靈魂 導演力讚少女演員為蘇格蘭版《終極追殺令》

除了動作戲碼外，《天眼浩劫》中傑森史塔森飾演的梅森和少女潔西之間的關係也相當關鍵。導演雷克羅曼沃形容，這部電影的核心就像在尋找「《終極追殺令》裡的娜塔莉波曼或《火線救援》裡的達科塔芬妮一樣。

少女潔西由金獎導演趙婷新作《哈姆奈特》中打開知名度的少女演員寶提芮布雷斯納奇（Bouthaina Briessnack）飾演，導演雷克解釋：「這部電影裡有一些催淚的場景，講述的是兩個迷失的靈魂努力尋找家人，不想失去他們；一個男人努力為這個年輕女孩做正確的事，同時還要應付後頭的陰霾。」《天眼浩劫》將於2026年寒假全台上映。



