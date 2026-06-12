傑森史塔森海上開戰！《玩命航線》女主角拒當花瓶 真實心聲曝光

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全新動作片《玩命航線》找來傑森史塔森搭檔英國實力派女星安娜貝爾瓦莉絲（Annabelle Wallis）主演。擁有亮眼外型的安娜貝爾瓦莉絲近日受訪時坦言，演藝生涯中曾主動婉拒不少專為「漂亮女孩」打造的花瓶角色，希望外界不要只看見她的外表。

傑森史塔森今年再推全新動作鉅片《玩命航線》。（圖／車庫娛樂 提供）

有「地表最帥光頭」封號的傑森史塔森（Jason Statham）今年再推全新動作鉅片《玩命航線》，電影由《絕地營救》團隊打造、《迫降危機》導演強法蘭柯瑞西執導，描述傑森史塔森飾演的柯爾李德，在目睹億萬富豪老闆遭到殺害後，反遭誣陷成兇手，被迫踏上逃亡之路，同時還得設法揭發一場龐大的國際陰謀。

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導演強法蘭柯瑞西過去曾執導《殲滅13區》、《迫降危機》等動作電影，這次則是首度與傑森史塔森合作。近年來傑森史塔森幾乎成了動作片票房保證，且每部作品都會挑戰不同職業身分，從《蜂刑者》的養蜂人、《重裝制裁》的工頭，到《天眼浩劫》的燈塔看守員皆令人印象深刻。

這回《玩命航線》則改走海上動作路線，故事背景設定在一艘貨船之上，孤立無援的傑森史塔森必須在茫茫大海中獨自對抗人蛇集團，緊張刺激的情節也讓人聯想到經典動作電影《魔鬼戰將》。

孤立無援的傑森史塔森必須在茫茫大海中獨自對抗人蛇集團。（圖／車庫娛樂 提供）

其實這並非傑森史塔森首次挑戰海上題材作品，他主演的《巨齒鯊》系列兩集全球票房分別達5.29億美元（約新台幣166億元）與3.97億美元（約新台幣125億元），成為他除了《玩命關頭》系列之外最賣座的電影作品。因此外界也看好《玩命航線》有機會延續「遇水則發」的票房氣勢。

而擔綱女主角的安娜貝爾瓦莉絲，近年演藝事業同樣表現亮眼，除了與湯姆克魯斯合作《神鬼傳奇》外，也曾演出溫子仁監製的《安娜貝爾》及執導作品《疾厄》，今年更與克里斯普瑞特（Chris Pratt）合作科幻動作片《關鍵公敵》。

女主角的安娜貝爾瓦莉絲近年演藝事業同樣表現亮眼。（圖／車庫娛樂 提供）

談到挑角色標準，安娜貝爾瓦莉絲坦言，自己一直刻意避開只靠外型取勝的角色設定。她表示：「我喜歡那種感覺，當你走進房間，以為我是某個樣子，但實際上我有很多層次。」她進一步指出，自己身為金髮碧眼女性，常讓人產生既定印象，「你可能會被我迷惑，覺得我很安全，但實際上我相當危險。」《玩命航線》將於8月21日在台灣與美國同步上映。

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