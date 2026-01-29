傑森史塔森自招「常做得太過火」 《天眼浩劫》再成致命殺手

傑森史塔森在主演的動作新片《天眼浩劫》，故事描述他飾演的梅森，隱居在蘇格蘭偏遠小島，遠離現代社會不與外界接觸，卻在拯救一名落海的少女後，引發了一連串危機，並導致遭到襲擊，這迫使他面對自身過往並反擊。

傑森史塔森在本片再展矯健身手，甚至有他迄今最艱難的動作場面，尤其是一場緊張刺激的海上救援戲，更是將他的耐力推向了極限，曾為英國跳水選手的他都大喊不容易，「很吃力，水下拍攝很難拍出好看的效果，大家都知道穿著外套和靴子有多難游泳。」但他強調不會因此緊張，「沒什麼，我已經做這麼多年了。」

傑森史塔森再展殺手動作戲。（圖／車庫娛樂提供）

回憶自己漫長的動作生涯，傑森史塔森承認：「我常常做得太過火，每當受傷的時候就會想：『我為什麼要這樣，何不找替身演員來做就好。』我脖子受過幾次傷，身上很多地方也受傷過，這會讓你想起自己犯過的錯。」但他依然秉持最敬業的態度，「既然開了頭，就要做到最好。我喜歡站在鏡頭前盡我所能，我多年來學習了各種不同技能，既然我具備拍攝這些複雜動作戲的技術，我就要全心投入。」

本片拍攝地也是一大看點，導演雷克羅曼沃分享：「我不是很喜歡在棚內拍攝，我喜歡找一些實景，像《坎達哈行動》我們就跑去《阿拉伯的勞倫斯》拍攝地。當你身處這些場景，真實感就會油然而生，唯有真實的東西才能帶出真誠。」所以在《天眼浩劫》中，劇組在懸崖邊蓋了一座燈塔，傑森史塔森便在裡頭展開反擊戰。

《天眼浩劫》將於2月6日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導