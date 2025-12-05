傑森史塔森一眼相中！合作天才演員被譽「下一個娜塔莉波曼」
繼賭徒、養蜂人和工頭後，傑森史塔森最新動作電影《天眼浩劫》化身傳奇前特務，將於明年寒假在台盛大上映。從《天眼浩劫》釋出的預告中可以看到，傑森史塔森所飾演的前特務梅森展現以一擋百的戰鬥實力，動作火力相較過往作品似乎更升級！其實不只製片方，連導演雷克羅曼沃都大讚：「這是傑森史塔森的最佳狀態！」
導演說：「這是動作巨星傑森史塔森，他會再次向你證明他是一位多麼出色的演員。他的表演絕對讓你嘆為觀止，深深打動人心。他堪稱完美。他對故事瞭如指掌、準備充分，並且會以一種既尊重又力求突破的方式挑戰劇本。你再也找不到比他更棒的搭檔了。」
除了動作戲碼外，《天眼浩劫》中傑森史塔森飾演的梅森和少女潔西之間的關係也相當關鍵：「我們在測試角色化學反應的時候，她（寶提芮布雷斯納奇）是第一個進來的年輕女孩。傑森和我之後看了看，心想，接下來該怎麼辦？因為我們知道就是她了。這部電影的核心就像在尋找《終極追殺令》裡的娜塔莉波曼或《火線救援》裡的達科塔芬妮一樣，（除了她）還有誰能勝任？」盡顯對這位近期以金獎導演趙婷新作《哈姆奈特》打開知名度的少女演員的期待。
寶提芮為今年迅速崛起的英國新星，她細膩的情感表達和自然的銀幕魅力將為《天眼浩劫》注入一股溫情能量。導演雷克解釋：「這部電影裡有一些催淚的場景，講述的是兩個迷失的靈魂努力尋找家人，不想失去他們；一個男人努力為這個年輕女孩做正確的事，同時還要應付後頭的陰霾。」
《天眼浩劫》上映消息一出，立刻引發粉絲暴動，大批網友表示他們絲毫不介意傑森史塔森再用刀槍與拳頭教訓世界各地的壞人：「他老兄就是為了這些角色而生的。」直言已經等不及了。同樣等不及的還有Black Bear影業北美發行總裁班傑明克萊默，他興奮稱傑森史塔森狀態極佳：「傑森是一位始終保持在巔峰狀態的巨星，他不斷貢獻令人難忘的演出，讓觀眾們在影廳裡一睹為快。這次他與動作片領域另一位傑出人物雷克羅曼沃聯袂，再加上引人入勝的劇情和優秀演員，這是我們想帶給觀眾的一切。」
《天眼浩劫》由《全面攻佔3：天使救援》《天劫倒數》動作名導雷克羅曼沃執導。故事描述一名隱居在蘇格蘭偏遠小島的男子梅森（傑森史塔森 飾），遠離現代社會不與外界接觸，卻在拯救一名落海的少女後，引發了一連串危機，並導致他的住處小島遭到襲擊，這迫使他面對自己的過往並作出反擊。《天眼浩劫》2026年寒假全台上映。
