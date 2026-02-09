傑森摩莫亞重回DC演反派！《超少女》1人分飾兩角 揭密超狗氪普托身世之謎

DC宇宙全新力作《超少女》由新生代演員米莉愛考克獨挑大樑與超狗氪普托一同奮戰。華納兄弟電影提供

繼去年《超人》震撼全球後，導演詹姆斯岡恩再度攜手《時尚惡女：庫伊拉》導演克雷格格里斯佩，打造DC宇宙全新力作《超少女》。本片由新生代演員米莉愛考克獨挑大樑，並於全美最盛大的寵物競賽「狗寶寶超級盃」釋出最新預告，不僅解開人氣萌犬氪普托的卑微出身，更驚喜揭開好萊塢男神傑森摩莫亞加盟飾演反派「暴狼」！

DC宇宙中最具人氣的萌犬「氪普托」在最新預告中以幼犬之姿現身，正式揭曉本片將解開牠的身世之謎。最新預告也可看到年幼的氪普托渾身髒亂、躲藏於廢墟中的模樣，直到牠與超少女相遇，才為命運帶來轉機。這段「回到氪星」的預告影像，讓影迷不僅看見超少女的剛毅，更被氪普托年幼時的無助模樣深深打動。

傑森摩莫亞化身邪惡反派暴狼

「暴狼」傑森摩莫亞擺脫過往英雄形象，在預告中渾身刺滿黑色圖騰，帥氣騎乘宇宙重機霸氣登場，更對著超少女發出招牌邪惡狂笑。預告一場震撼宇宙的正邪對決即將展開。

《超少女》將解開氪普托身世之謎。華納兄弟電影提供

新生代演員米莉愛考克一人分飾超少女與卡拉佐艾爾雙重角色，演員陣容還包括馬提亞斯修奈爾、伊芙瑞德利、大衛克倫荷茲與艾蜜莉碧崔。

本片由彼得薩弗蘭與詹姆斯岡恩擔任製片，改編自傑瑞西格爾和喬舒斯特創作的DC漫畫經典角色。結合IMAX特製拍攝技術，將於2026年6月在全台上映。



