傑瑞德巴特勒回來了！《天劫倒數2》拍攝艱辛「死侍女友」喊吃不消
《天劫倒數2：大遷徙》將由原班人馬於明年1月強勢回歸，傑瑞德巴特勒會繼續不惜一切代價，守護他最寶貴的家人；「死侍女友」莫蓮娜芭卡琳也將回鍋飾演艾利森蓋瑞提，在後末日的背景下與丈夫還有兒子尋找生機。和粉絲一樣興奮的還有導演雷克羅曼沃（Ric Roman Waugh），去年他就於個人Instagram上轉發了《天劫倒數》續集的消息，表示自己「迫不及待想要開拍」，期望續集能延續《天劫倒數》當年的好口碑與票房佳績。
談到拍攝過程，莫蓮娜芭卡琳坦言：「那是我人生中最艱難的一次拍攝。絕對不是最輕鬆的；也不是最有趣的，真的是一段非常艱難的經歷。我們大部分時間都在戶外拍攝，於倫敦還有冰島取景。體力和精神上都讓人筋疲力盡。」她表示《天劫倒數》中的角色都寫得很好，觀眾可以看到他們在彼此生命中的軌跡：「我覺得這部電影有很多精彩之處，講述了一個家庭努力求生的故事，結果也非常成功，這是它能拍續集的原因。我很想親自看看續集！」莫蓮娜透露這集電影將會更加著墨於核心理念——蓋瑞提一家總是會回到彼此身邊。
以《玩酷世代》「萊恩」一角為人所知，同時也是莫蓮娜芭卡琳丈夫的班麥肯錫表示據他所知，《天劫倒數2：大遷徙》將故事提升到了一個全新高度：「第二集更具全球視野，你知道，他們是在歐洲拍攝。更加宏大、更加震撼。非常精彩，有很多特技動作。」讓《天劫倒數》的粉絲們期待不已。
導演雷克羅曼沃將《天劫倒數2：大遷徙》視為蓋瑞提一家旅程的最終篇章，在接受採訪時雷克就透露，他一直希望《天劫倒數》能以二部曲的形式講述災難和重建的故事：「這集電影將描述誰倖存下來，以及在一切都被夷為平地之後，他們是如何重建家園的。」雷克解釋道：「會用一種巧妙的方式來交代蓋瑞提一家最終的結局和去向。那麼，你會把它稱為續集嗎？是沒錯，但對我來說，這一集更像是這個故事的最終章。」此外，曾為《神鬼認證：傑森包恩》《睡魔》等影視作品作曲的大衛巴克禮（David Buckley）這次也將回歸。
