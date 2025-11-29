傑瑞德巴特勒回歸！《天劫倒數2》穿過輻射風暴求生 導演證實是最終章

傑瑞德巴特勒回歸《天劫倒數2：大遷徙》帶著家人繼續踏上未知的求生旅程。車庫娛樂提供

2020年上映的《天劫倒數》中，蓋瑞提一家經歷千辛萬苦終於抵達格陵蘭避難所，逃過彗星撞地球的死劫，然而五年前的末日只是個開始。續集《天劫倒數2：大遷徙》由原班人馬回歸，故事設定在五年後，面對日益險峻的極端氣候環境，傑瑞德巴特勒飾演的約翰蓋瑞提被迫帶著家人再次踏上未知的危險旅程。

傑瑞德巴特勒一家必須穿過滿目瘡痍的歐洲平原，前往南法隕石坑尋找可能的乾淨空氣和水源。究竟他們能否在末日危機中存活，還是災難性的輻射風暴和危機四伏的地表會先致他們於死地，成為本集最大懸念。

莫蓮娜芭卡琳直呼拍攝過程痛苦：體力精神筋疲力盡

「死侍女友」莫蓮娜芭卡琳也將回鍋飾演艾利森蓋瑞提，在後末日的背景下與丈夫還有兒子尋找生機。談到拍攝過程，莫蓮娜芭卡琳坦言：「那是我人生中最艱難的一次拍攝。絕對不是最輕鬆的；也不是最有趣的，真的是一段非常艱難的經歷。」

她透露劇組大部分時間都在戶外拍攝，於倫敦還有冰島取景，體力和精神上都讓人筋疲力盡。不過她也表示，《天劫倒數》講述了一個家庭努力求生的故事，結果非常成功，而這集電影將會更加著墨於核心理念，也就是蓋瑞提一家總是會回到彼此身邊。

導演證實為二部曲最終章：講述災難後的重建與結局

導演雷克羅曼沃將《天劫倒數2：大遷徙》視為蓋瑞提一家旅程的最終篇章。雷克受訪時透露，一直希望以二部曲的形式講述災難和重建的故事，「這集電影將描述誰倖存下來，以及在一切都被夷為平地之後，他們是如何重建家園的。」

他解釋會用一種巧妙的方式來交代蓋瑞提一家最終的結局和去向，「對我來說，這一集更像是這個故事的最終章。」《天劫倒數2：大遷徙》將於2026年1月上映。



