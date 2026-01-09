傑瑞德巴特勒放棄律師從影 《天劫倒數2：大遷徙》寧願看海景面對末日

傑瑞德巴特勒回歸《天劫倒數2：大遷徙》，飾演逃過地球浩劫的蓋瑞提，面對避難所外頭的未知世界，嘗試逃往前往尚未被污染的地方。（車庫娛樂提供）

應該沒人料到，2020年上映的末日災難片《天劫倒數》（Greenalndd）會受到歡迎，畢竟當時全球籠罩在疫情下，誰會想看人類面臨浩劫的電影呢？結果卻賣出滿堂彩，於是《天劫倒數2：大遷徙》（Greenland 2: Migration）回到大銀幕上繼續迎接更多災難場面。

男主角傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）談到，也許人們不會因為電影而一直想到末日浩劫，但多多少少都會想到面對大大小小的災難發生時的場景，「也許就是在我們腦海深處，有點像是垃圾桶燒起來，大家都會開始思考，『那對我來說會是什麼樣子？』『我該去哪裡？』當災害在現實與心理層面都發生衝擊後，我們又該如何反應？該如何度過難關？」

蓋瑞提一家人必須隨機應變，面對外頭環境的各種變化與災難。（車庫娛樂提供）

但被問到，是否會像電影描述的末日場景那樣，為了一捲衛生紙跟人大打出手，傑瑞德巴特勒笑說故事是更聚焦在個人層面上，「這就是我喜歡這部片的地方，我認為我會更像劇中人那樣，伸出援手，或者，我也不曉得，說不定我是那種會趁亂偷車的人。」

在《天劫倒數2：大遷徙》，即使僥倖逃過上集全球浩劫的蓋瑞提一家人，這回碰上更多未知狀況、卻得快速決定才能求生的局面。傑瑞德巴特勒回憶，當初自己放棄律師行業、投身表演時，內心也是這樣充滿不確定的感覺，「因為當律師沒有讓我開心，也許我會做得很好，賺了一些錢，但不會滿足我的靈魂。演戲滿足了我的目標、渴望與夢想。」但在同時，他也承認自己的硬漢動作戲路，其實對身體來說並不容易，「硬漢戲路把我從裡打到外。如果我當初選擇當律師，就不會像現這樣走路一拐一拐，或走路要彎腰。但我可能喝到爛醉如泥，因為當我是律師時，我喝很多；直到我開始演戲跟做我喜歡的事情，發現戒酒比想像中的要容易。」

《天劫倒數2：大遷徙》描繪各種未知的災難，依然威脅人類的生存。（車庫娛樂提供）

雖然電影劇情描繪了地球浩劫的末日景象，但他個人並不會那麼杞人憂天，傑瑞德巴特勒想起《天劫倒數》上映時，全球都發生了疫情，「我當時開著房車進行一趟旅行，深入亞利桑那州的山區，還在那邊迷路了。我記得當下的感受是，『此時此刻什麼煩惱都沒有。』地球還是如常運作，一切感覺都很好。」他也告訴自己，只要能接近大自然，人生就是美好的，「我覺得，當我們置身大自然時，回歸真正的自我，事情就會比較正面。或者，至少不管局面有多糟糕，都會變得更好一點。」

但他應該不會像劇中人那樣，從地底避難所逃出、一路逃往尚未被污染的地方，他說寧可希望自己置身於大自然中，「在山上看著山下，或者坐在懸崖邊望著大海」，怎樣都好。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

