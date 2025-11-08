傑西艾森伯格迷上「捐血」！加碼自爆：六週後要捐腎！

《出神入化3》劇照

傑西艾森伯格捐獻成癮，不僅愛捐血還決定「捐腎」！ 傑西以身作則呼籲：捐腎機乎無風險，無需多想！ 戲裡戲外都熱衷助人，傑西捐腎善舉將啟動連鎖效應！

【文／千尋少女】在《出神入化》（Now You See Me）系列中以「全能幻術師」形象深入人心的傑西艾森伯格（Jesse Eisenberg），大銀幕上率領魔術師團隊劫富濟貧、伸張正義，沒想到現實生活中的他同樣熱衷助人，甚至比電影角色更無私！他近期在節目上透露，不只長期熱衷捐血，更即將捐出腎臟給陌生人！

現年42歲的艾森伯格日前在《今日秀》坦言自己捐獻上癮，「不知道為什麼，我真的很喜歡捐血。」還打趣道：「我體內就是有太多血，覺得應該灑出來！」接著他語出驚人：「我其實在六週後要捐贈腎臟了，這是真的。」此話一出，主持人與現場來賓都大吃一驚。他解釋這將是「無償捐贈」（Altruistic Donation），他即把自己的腎臟捐贈一位素昧平生的陌生人。手術預計12月中旬進行，他難掩興奮地說：「我超期待！」

(Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images)

所謂「無償捐贈」，是指捐贈者無償將器官捐給醫學上相容、但彼此不認識的陌生人。根據統計，美國目前約有9萬人等待腎臟移植，每年僅約6,000人捐腎，其中利他捐贈比例不到5%。艾森伯格希望以行動讓更多人了解腎臟需求：「這幾乎沒風險，而且太需要了。如果你有時間、有心，這是個無需多想的決定。」

艾森伯格透露，十年前就已萌生捐腎念頭，但當時聯繫某組織未獲回應。直到最近與醫生朋友聊起，才在推薦下聯繫紐約大學朗格尼醫學中心，隔天立刻完成系列檢測，順利排定手術日期。對於捐腎後家人可能需要的疑慮，艾森伯格表示，現行制度允許捐赠人列出優先捐贈對象，提供「家人優先配對」制度，確保未來親屬需要移植時，可優先獲得機會。

《出神入化3》劇照

也就是說，艾森伯格的無償捐贈不只救一人，更能啟動「連鎖捐贈」機制。若某患者家屬因配對不合無法捐腎，患者便能接受傑西的腎臟，而該家屬則再將腎捐給其他需要的人，形成接力式幫助，讓更多病患獲得重生機會。啟動連鎖的首位捐贈者自然是其中最關鍵的存在，意義非凡。

《出神入化3》劇照

除了忙於公益，艾森伯格也不忘宣傳新作《出神入化3》。這部睽違近十年的續集將於11月14日台美同步上映，除了原班人馬傑西艾森柏格、伍迪哈里遜、艾拉費雪、戴夫法蘭科飾演的四位元祖「四騎士」回歸外，還引入三位新生代魔術師，他們與「四騎士」組成「七騎士」，對抗由奧斯卡入圍女星蘿莎蒙派克飾演的鑽石女王。影迷將再次見證他們如何以華麗魔術劫富濟貧，延續這場驚奇冒險！

