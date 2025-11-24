傑霖預計12月上櫃 攻高階晶片市場推升明年營收

（中央社記者張建中台北24日電）影像處理晶片廠傑霖科技預計12月掛牌上櫃，董事長梁春林表示，受客戶部分訂單提前於去年底拉貨影響，今年業績恐將滑落，不過，明年在切入高階數位相機、生態追蹤攝影機市場，以及運動攝影機新領域，將帶動明年營收回升。

傑霖今天舉行媒體交流會，梁春林說，旗下系統單晶片產品主要應用於數位相機和生態追蹤攝影機領域，營收比重約85%；通訊系統模組主要應用於雷達，營收比重約15%。

梁春林表示，客戶因應美國關稅於去年底大舉備貨，帶動去年營收躍升至新台幣5.68億元，年增50.61%。今年除客戶部分訂單已提前於去年拉貨，加上不利的匯率因素影響，累計前10月營收3.58億元，年減17.78%。

梁春林說，今年業績將較去年下滑，不過，明年營運可望回升。傑霖將自過去的中低階數位相機和生態追蹤攝影機市場，擴及高階市場，並切入運動攝影機新領域，將是明年營運成長主要動能。

此外，國防預算提高，梁春林表示，傑霖通訊系統模組業績也可望水漲船高，預期明年整體營收應可回升，有機會超越去年的5.68億元水準。（編輯：林家嫻）1141124