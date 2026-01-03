傘斷別碰！女徒手修傘 慘遭「玻璃纖維」扎滿手

近日有民眾表示因折疊傘損壞想徒手修復，沒想到手部突然感到劇烈刺痛，緊急前往急診求助。（圖／Threads@miaoji1031授權提供）





台北冬季潮濕多雨，折疊傘是許多通勤族的必備好物。然而，近日有民眾在網路上分享慘痛經驗，表示因折疊傘損壞想徒手修復，沒想到手部突然感到劇烈刺痛，緊急前往急診求助。經檢查發現，元兇竟是傘骨內的「玻璃纖維」。



該名網友透露，當時雨傘骨架斷裂，他試圖徒手修理，卻感覺手指遭不明物體刺傷。上網查詢後才得知，為了追求輕量化與防風彈性，許多摺疊傘骨架含有玻璃纖維成分。最終他在醫院急診室，由醫護人員利用膠帶及鑷子反覆清理才取出大部分纖維，但仍有部分細微碎片殘留在體內。

貼文曝光後引發熱議，專業網友指出，玻璃纖維材質雖然輕便且韌性佳，但一旦斷裂極易刺傷皮膚。建議民眾若遇到傘骨斷裂，應尋求原廠維修或直接包覆後丟棄，切勿徒手觸碰，以免為了省小錢而賠上醫藥費，得不償失。

