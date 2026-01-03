傘骨斷了徒手硬掰！妹子慘變「仙人掌」 連遭3診所拒收

近日天氣濕冷，不少民眾撐傘出門，一名女網友分享親身經歷，雨傘骨架斷裂後，以為徒手掰正即可，卻不知傘骨是由玻璃纖維製成，手一觸碰便感覺細小玻璃刺入皮膚，讓她自嘲「秒變仙人掌人」，她隨後跑診所求助，卻連續被3家診所拒絕，最後只能去醫院掛急診，貼文吸引上萬人關注。

一名女網友昨在社群平台Threads上分享，前幾天雨傘骨架斷裂，以為徒手將骨架掰回即可繼續使用，未料在修理過程中，突然感到一陣刺痛，仔細看發現手部出現許多反光、閃亮的小刺。上網查詢才知道，很多雨傘骨架是由玻璃纖維製成，讓她驚呼「我只是修個雨傘，竟然變成滿手玻璃纖維的仙人掌人。」

廣告 廣告

網友表示，她前往診所就醫，卻接連遭到3家診所婉拒，最後只能去醫院掛急診，而醫院護理師看到她的傷口全都傻眼，隨即使用特殊膠帶黏附手上的玻璃纖維，再以小鑷子逐一夾除，但仍有部分纖維太深入、無法完全取出，且取出過程相當疼痛。

貼文引發高度關注，累積73萬人次瀏覽、1.5萬人按讚，不少網友留言驚呼「原來雨傘骨架裡有玻璃纖維，完全不知道」、「看完立刻去查自己雨傘骨的材質」。另有苦主分享相似經驗，指出雨傘骨折時，手指滑過骨架，玻璃纖維瞬間刺入皮膚深處，不僅疼痛難耐，即使前往急診也難以完全清除。

對此，雨傘業者留言提醒，無論是「碳纖維」或「玻璃纖維」材質的傘骨，一旦斷裂都可能產生大量細小尖刺，唯一差別可能在於碳纖維呈黑色，相對容易辨識。此外，鋁製傘骨斷裂後，邊緣同樣可能割傷皮膚，建議傘骨斷裂，應避免直接觸碰，若必須將雨傘收起，建議隔著布料操作，降低被刺傷的風險。

更多中時新聞網報導

鄭亦真生元旦寶寶 台積電股票贈愛女

MLB》千萬美元留艾夫林 金鶯穩先發戰力

帕拉斯北中南趕場主唱FAMA被打趣馬年會發