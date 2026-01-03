傘骨斷掉徒手掰！她遭玻璃纖維刺入慘變「仙人掌」 就醫夾出爆痛

傘骨斷掉女子想徒手修理，沒想到被玻璃纖維刺傷。（示意圖／Pexels）

近日天氣濕冷，全台多地降雨，不少民眾外出撐傘防雨。然而，一名女網友因雨傘骨架斷裂試圖徒手修復，卻意外讓玻璃纖維刺入手掌，導致劇烈刺痛，就醫時更接連被三家診所婉拒，最終只能前往醫院急診處理。事件引發社群平台熱議，也提醒民眾，遇到雨傘斷裂應避免徒手處理，以免造成更大傷害。

該名女網友在Threads平台分享經歷，指出日前雨傘骨架損壞，當下以為只要徒手將骨架掰回原位即可繼續使用，未料在修傘過程中，突然感到手掌傳來刺痛。她低頭查看才驚覺，手部皮膚布滿閃亮的小刺，上網查詢後才知道，許多雨傘骨架採用「玻璃纖維」材質，碎裂時會產生細小尖刺，難以用肉眼辨識。

她表示，原本試圖就近至診所處理傷勢，卻連續被三家診所婉拒，最後只得前往醫院掛急診。醫院護理師見狀也直言罕見，隨即以特殊膠帶黏除玻璃纖維，再以鑷子逐根夾出。不過部分纖維已深埋皮下，無法完全移除，處理過程不僅耗時，也相當疼痛。

這則貼文曝光後迅速引發網友關注，截至目前已累積超過76萬人次瀏覽、1.6萬人按讚。許多網友留言表示震驚，「原來雨傘裡面有玻璃纖維，真的完全不知道欸」、「以後傘壞掉絕不徒手修」、「我剛好雨傘壞掉還留著，想說勉強能撐一下，看到這篇要立刻丟掉了」、「看到有人推碳纖維的傘，在這邊告訴大家，雨傘這個產業，不管你是用玻纖還是碳纖，只要傘骨斷了就別碰，刺到一樣慘」、「一直以為傘骨都是金屬材質的」。

針對事件，雨傘業者提醒，目前市面上雨傘常見骨架材質包括玻璃纖維、碳纖維與鋁合金，其中玻璃纖維與碳纖維斷裂時皆可能產生極細碎裂物，易刺入皮膚，且不易移除。碳纖維外觀多為黑色，相對較易辨識，而鋁合金雖不會產生纖維刺，但斷裂後邊緣鋒利，也可能造成割傷。

另外，也有從事25年玻纖製造的業者在底下留言建議，「若遇到類似狀況，先找電子夾（前端是尖的），或是女生夾眉毛的那種（前端是平口），還有手電筒，如果有插到皮膚的，手電筒側著照，慢慢夾（看情況選夾子），沒有插到肉的可以拿封箱用的透明膠帶開始黏，基本可以清除99%。」

