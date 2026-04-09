備位黨主席傳言滿天飛 柯文哲直播自清：還好有影音有真相

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民眾黨前主席柯文哲9日出席黃國昌競選形象廣告發布活動，面對媒體連番追問，強力否認已洽詢前立委蔡壁如擔任「備位黨主席」一事，並痛批媒體已從新聞業淪為「製造業」，呼籲各界以直播影音還原真相。

外界盛傳，因柯文哲涉京華城案與政治獻金案一審遭判17年，黨內憂慮黨主席黃國昌亦可能成為下一個司法目標，柯文哲因此提前接觸蔡壁如商談備位接班事宜。對此，柯文哲明確否認，表示他當天在場偶遇蔡壁如，唯一說的一句話是「妳怎麼會出現在這裡？」，豈料見諸媒體後，卻被渲染為他主動請託、商討接班布局。他感嘆：「天啊！現在媒體真可怕。」並強調所幸全程有網路直播為憑，否則無從澄清。

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針對不分區立委李貞秀爭議持續延燒，柯文哲表示，當初保留席次給新住民代言人的決定是對的，但他低估台灣政治環境之惡劣——在台灣，沒有三頭六臂與超強IQ、EQ，極難生存，他希望外界再給李貞秀一點時間。他並說明，黨內中評會原訂9日召開會議處理此案，因委員出國而延至下週一。

柯文哲也再度砲轟司法公信力，反問：「柯文哲案發生後，台灣司法的社會信任度是增加還是減少？很清楚嘛！」他直指台北地檢署勾結《鏡新聞》淪為政治打手，並以此為由，在現場直接拒絕回應《鏡新聞》記者就妻子陳佩琪臉書發文及存摺資金流向對二審影響的提問，霸氣回應：「不曉得記者剛才問什麼，我不想回啦！」

對於南投議員簡千翔即將召開退黨記者會、引發外界憂心退黨潮，柯文哲則淡定表示，政黨本就有人進有人出，不足為奇，並透露黨中央通報，近兩日新入黨人數已逾700人，入黨數遠多於退黨，顯示基層支持仍在。

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