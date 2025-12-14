備受矚目！黎智英國安案明宣判 法庭加開7延伸庭、可多容納449人旁聽

編譯張渝萍／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英因國安法案，至今已被關押超過1800天，明（15日）將宣判。根據港媒《庭刊》報導，周五（12日）下午各家媒體已在記者區拿椅子排隊，且因此案受到大量關注，屆時除有正庭58席公眾席外，還開放七個延伸庭共449席，以容納各地前來旁聽的大批民眾。

黎智英自2020年12月底被關押至今，已過了超過1800天，日前才在牢裡度過78歲生日。翻攝網路

被關逾1800天 78歲黎智英健康堪憂

黎智英自2020年12月底被關押至今，已過了超過1800天，日前才在牢裡度過78歲生日。近期黎智英的子女紛紛向媒體表示，黎智英的健康狀況相當差。

在單獨監禁、條件嚴苛的牢房中，原本就患有糖尿病的黎智英，近期甚至出現牙齒爛、指甲變色脫落，以及急遽消瘦的情況。黎智英的女兒黎采，向北京喊話，若讓黎死於牢中將讓他成為烈士，並稱若釋放黎智英，將保證他不再碰政治。

先前川普曾表示將會協助黎智英獲釋，然而至今仍未有實際動作。

黎智英子女積極四處遊說救父

之所以黎的子女這麼積極喊話，正是因為黎案在經過156天審訊後，將在明天（15日）宣判，正式確認影響黎智英的命運。 為了扭轉情勢，黎的子女積極做最後遊說與努力。

根據專報導香港法庭新聞的《庭刊》12日報導指，這次開庭媒體區正庭將有42個座位，另設兩個延伸庭，可多容納74位記者。

而公眾席除了正庭58席外，還多7個延伸庭，可容納449人，可見黎智英國安法案備受香港與外媒關注。而周五當天不少媒體已派記者在記者區排隊，輪流等待記者席，下午便有滿滿的椅子隊伍。

黎智英被控的罪名有哪些？

黎智英的國安法案有四名被告受審，包括黎智英本人、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，以及蘋果日報互聯網有限公司。

黎智英的國安法案有四名被告受審，包括黎智英本人、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，以及蘋果日報互聯網有限公司。（圖／翻攝自FPHK官網）

根據《庭刊》，黎智英與三家公司被控一項「串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物罪」，被指於2019年4月1日至2021年6月24日，在香港與同事張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇及其他人，一同串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及或複製煽動刊物。

黎與公司另被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，被指2020年7月1日至2021年6月24日，在香港與上述6人及其他人，一同串謀請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

黎智英還另單獨面對「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，被指於2020年7月1日至2021年2月15日，在香港與陳梓華、特助馬克賽門（Mark Simon）、李宇軒、劉祖廸及其他人，一同串謀請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

