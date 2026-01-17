備孕半年沒消息？只吃葉酸不夠…還需輔酶Q10、鋅硒

營養功能醫學專家劉博仁在門診中發現，許多備孕夫妻準時補充葉酸卻遲遲無法受孕。他指出，葉酸是基礎，但要成功受孕更需補充輔酶Q10、鋅硒與Omega-3等營養素。

劉博仁表示，在門診諮詢時常有夫妻詢問已準備半年、葉酸都有準時吃，為什麼還是沒消息。（示意圖／Pexels）

劉博仁表示，在門診諮詢時常有夫妻詢問已準備半年、葉酸都有準時吃，為什麼還是沒消息。他比喻，葉酸是蓋房子的藍圖，但要蓋出一棟好房子，還需要優質的磚塊、水泥，以及強大的電力供應，從營養醫學角度來看，提升卵子與精子的細胞本質才是備孕成功的底層邏輯。

劉博仁觀察，備孕夫妻最常忽略三件事。首先是卵子的粒線體功能不足，卵子是全身粒線體密度最高的細胞，隨著年齡增加電力會衰退，關鍵營養素輔酶Q10就像細胞的發電機，能幫助卵子在分裂過程中維持穩定，降低染色體異常率。

其次是精子的抗氧化力不夠。劉博仁說明，精子非常怕氧化壓力，很多準爸爸雖然檢查數量及格，但活動力差、畸形率高。關鍵營養素鋅、硒、左旋肉鹼不僅能改善精子品質，更重要的是保護精子的DNA完整性，減少早期流產風險。

第三是環境與發炎反應的影響。劉博仁指出，現代人外食多、壓力大，身體常處於慢性發炎狀態。Omega-3魚油與維生素D3能平衡免疫系統，幫助胚胎順利著床。

劉博仁強調，每個人的體質不同，在門診中透過檢測發現，有些人缺的不是葉酸，而是長期的維生素D缺乏或精準代謝的問題。他建議備孕應先透過血液生化數值找出營養缺口，再給予高生理利用率的營養補充品，並調整生活型態讓細胞恢復自癒力。他提醒，備孕是一場90天的馬拉松，卵子與精子的汰舊換新需要時間，應給身體耐心，用正確的營養燃料支撐。

