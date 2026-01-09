備孕卡關怎麼辦？中醫解析3大不孕體質與助孕調理方向
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】隨著現代人生育年齡普遍延後，許多女性在備孕一段時間後，才發現懷孕並非想像中容易。醫學上對「不孕症」的定義，是指夫妻在未避孕、且有規律性生活的情況下，經過一年仍未能成功懷孕。臨床上，通常會建議夫妻雙方一同接受檢查。
女性需評估是否有排卵功能或荷爾蒙異常、子宮內膜沾黏、輸卵管阻塞、免疫相關疾病等問題；男性則需檢查精子數量、型態與活動力，以及是否存在睪丸造精功能障礙、輸精管阻塞或性功能障礙等情形。不過，臨床上仍有相當比例的不孕患者，在各項檢查中並未發現明顯異常，卻依然難以受孕，這類情況往往與長期情緒壓力，或身體處於「亞健康」狀態有關。
中醫體質調理 可作為備孕的重要助力
初鳴堂中醫診所周宗翰中醫師分享，中醫在不孕症的體質調理方面，臨床上具有不錯的成效，不僅能協助改善子宮與卵巢功能、營造良好的受孕環境，也可搭配西醫的人工受孕或試管嬰兒療程，提升卵子品質與整體受孕機率。
周宗翰中醫師說明，治療前會先進行體質辨證，臨床上不孕患者大致可分為腎虛型、肝鬱氣滯型與脾虛痰濕型；若同時合併氣血虧虛、濕熱或血瘀等問題，也需一併調整，才能達到較佳療效。
一、腎虛型：腎氣不足影響生殖功能
腎虛型又可細分為腎陽虛與腎陰虛兩類。
腎陽虛者多見胞宮偏寒，少腹及手腳常感冰冷，並伴隨腰痠膝軟、月經量少或週期延長等症狀。治療上以溫腎暖宮為主，臨床常使用右歸丸補益腎陽，並搭配腹部丹田灸，以改善子宮與卵巢的血液循環。
腎陰虛者則常出現燥熱感、口乾舌燥、失眠、心悸等症狀，治療上多以左歸丸或一貫煎滋補腎陰。
推薦茶飲｜補腎助孕茶
成分：枸杞子2錢、菟絲子2錢、杜仲2錢
作法：藥材加入1000 c.c.清水，大火煮沸後轉小火續煮20-30分鐘，過濾藥渣後放溫飲用。
功效：滋補腎精、溫補下焦，有助改善腎虛體質。
二、肝鬱氣滯型：情緒壓力影響受孕
此類型患者常見胸悶、腹脹、月經不規律，情緒容易緊張焦慮，並伴隨心煩失眠、經前症候群或痛經等表現。治療上以疏肝解鬱為主，臨床常使用開鬱種玉湯或柴胡疏肝湯。
推薦茶飲｜疏肝助孕茶
成分：香附3錢、百合2錢、生地2錢、紫蘇葉3錢
作法：藥材加入1000 c.c.清水，大火煮沸後轉小火續煮20-30分鐘，過濾藥渣後放溫飲用。
功效：疏肝理氣、安神寧心，幫助緩解情緒壓力。
三、脾虛痰濕型：代謝失衡影響生殖環境
此型患者多見腹部鬆軟、容易疲倦、消化不良、排便溏軟，以及月經失調、分泌物偏白稠等問題。臨床上也常合併子宮肌瘤、卵巢囊腫或多囊性卵巢症候群。治療原則以健脾化濕為主，常使用參苓白朮散或蒼附導痰丸。
推薦茶飲｜健脾助孕茶
成分：茯苓3錢、白朮3錢、陳皮2錢、黃耆2錢
作法：藥材加入1000 c.c.清水，大火煮沸後轉小火續煮20-30分鐘，過濾藥渣後放溫飲用。
功效：健脾利濕、補氣化痰，改善痰濕體質。
針灸輔助調理 男女皆有助益
除了中藥調理，針灸也是常見的輔助治療方式。透過針灸可促進女性子宮血液循環、穩定內分泌生殖軸，也能幫助男性增加精子數量並提升精子活力。
臨床常取穴位包括氣海、關元以改善子宮環境；合谷、太衝用於調節情緒、紓解壓力；足三里與三陰交則可補益氣血。周宗翰中醫師補充，對於不敢接受針刺的患者，也可選擇腹部丹田灸，或非侵入式、無痛的雷射針灸作為替代。
生活與飲食調整 也是備孕關鍵
在生活習慣方面，需依個人狀況調整。久坐族群建議增加運動，以改善骨盆腔循環；過度勞累者則需適度休息，調養氣血。飲食上應避免油膩與高度加工食品，也不宜過度節食。
備孕期間可特別留意以下營養素的補充：
富含葉酸的食物
如深綠色蔬菜、豆類，以及適量動物肝臟。充足攝取葉酸，有助降低流產風險並預防胎兒神經管缺陷。
含鋅量高的食物
如牡蠣、蝦、生蠔等海鮮類，以及南瓜籽、腰果等堅果類，有助男性精子生成與睪固酮分泌，也能提升女性卵子品質。
抗氧化食物
富含維生素 C（草莓、奇異果、番茄）與維生素 E（胚芽米、糙米、植物油）的食物，可減少自由基對生殖系統的傷害，為受孕打下良好基礎。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67310
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 44
傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」 王世堅怒駁：我不去了
民眾黨立委陳昭姿為了要讓代理孕母納入《人工生殖法》，近日在立法院朝野掀起激烈爭論，藍綠內部都對代理孕母是否合法有不同意見。民眾黨前主席柯文哲先前已經為此拜會國民黨團總召傅崐萁和民進黨團總召柯建銘，預計今（9日）將拜會立法院長韓國瑜討論此事，有媒體報導稱民進黨立委王世堅主動要求參與柯韓會，王世堅對此憤而駁斥，強調自己是受邀而非主動，如果要這樣傳「對不起，這樣我不去」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 14
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 1 天前 ・ 3
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 68
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 33
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 272
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
瞎掰蔡依林演唱會是宗教活動 網紅被告嗆回：娛樂明星想搞文字獄？
蔡依林即將到中國舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，抖音網紅「斯利亞」卻指控她的演唱會是宗教獻祭等，讓中國主辦單位大動作發聲明提告。網紅「斯利亞」被起底是歌手梁曉珺，她晚間在抖音回擊，只是娛樂解讀，還要主辦單位發聲明前要先做功課，嗆聲：「現在都已經2026年了，一個娛樂明星難道還想要搞互聯網（網路）文字獄嗎？」鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 72
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 8
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 73
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 437
同一雙襪子能穿兩天？醫給答案 很多人看完都不敢了
同一條牛仔褲、毛衣，甚至 T 恤穿不只一次，其實很常見。但襪子呢？如果你知道襪子只穿一天後裡面「住了什麼」，你可能會三思而後行。根據「theconversation」指出，我們的雙腳就像一座微觀的熱帶雨林，棲息著大量細菌與真菌——通常多達 1,000 種不同的細菌與真菌。而且，腳部的真菌多樣性比人體任何其他部位都來得高。 腳部皮膚也含有全身 汗腺密度最高的區域之一 大多數腳部細菌與真菌喜歡生活在腳趾間溫暖、潮濕的地方，並以汗水與老廢角質中的養分為食。這些微生物產生的代謝廢物，正是腳、襪子與鞋子會發臭的原因。舉例來說，Staphylococcus hominis（人葡萄球菌） 會把汗水轉化為一種酒精，散發出像爛洋蔥的味道；Staphylococcus epidermidis（表皮葡萄球菌） 則會產生帶有起司味的化合物；另一種腳部微生物 Corynebacterium（棒狀桿菌） 會產生一種被形容為「山羊味」的酸。腳越容易出汗，細菌能取得的養分就越多，氣味也就越強烈。襪子會把汗水困住，為產生異味的細菌創造更理想的環境。而且，這些細菌能在布料上存活數個月，例如在棉質布料上可存活長達90天。因常春月刊 ・ 1 天前 ・ 52
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 24
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 17 小時前 ・ 5
柯文哲獨留陳昭姿！前民眾黨核心曝驚人原因
[NOWnews今日新聞]民眾黨「兩年條款」限期將至，包含主席黃國昌，都要在31日卸任，然而前黨主席柯文哲態度鬆動，願讓白委陳昭姿拚完「人工生殖法」代孕解禁後再辭職，引發其他要卸任的白委不滿；對此，前...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 62
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 40
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3