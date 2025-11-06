備孕多次終於成功！百萬網紅宣布懷二寶 見「2條線」激動淚崩

娛樂中心／綜合報導

網紅瑀熙宣布迎來第二胎。（圖／翻攝自瑀熙臉書）

網紅瑀熙擁有甜美臉蛋及火辣身材，IG坐擁破百萬粉絲追蹤，去年3月和圈外男友結婚的她，同年9月生下兒子「小布」，相隔1年多，瑀熙5日公開自己得知驗孕棒顯示2條線的真實反應，泛淚表示「我終於成功了」，消息一出網友紛紛獻上祝福。

瑀熙曬出顯示2條線的驗孕棒。（圖／翻攝自瑀熙IG）

瑀熙昨（5）日激動發文寫道：「近期來感到最快樂的一件事情…是的，我們迎來了新的生命了。」瑀熙坦言，兒子小布出生後，她一直努力備孕，但肚皮遲遲沒有動靜，她也因此感到挫折，「沒想到！一放鬆下來後，小寶貝真的來了。」瑀熙表示，她已度過孕初期的不穩定及安胎期，對於總算可以跟粉絲分享喜訊，她感到開心不已。

談到懷孕徵兆，瑀熙透露，除了月經遲遲沒來，她也覺得特別嗜睡，臉上甚至冒出皰疹，「因為我在懷小布的時候也是長了一顆超大的皰疹在嘴巴旁邊，所以感覺這次是真的還蠻有希望的。」見到驗孕棒顯示2條線的當下，瑀熙激動落淚，滿臉洋溢著如願以償的喜悅，讓粉絲們跟著感動不已。

