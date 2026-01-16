【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】許多準備懷孕的女性，特別是35歲以上，常聽到一句話：「要先養卵。」但到底什麼是養卵？真的有方法可以幫助卵子品質嗎？台灣預防保健協會創會理事長、藥學碩士趙順榮藥師彙整多篇臨床與國際期刊研究指出，從現代生殖醫學的角度來看，答案是：有其科學基礎，但需要正確認知。

備孕女性為何要先「養卵」？藥師揭：認識「這些」常見養卵營養素

卵子數量有限，但品質可以被影響

女性一生中的卵子數量在出生時就已決定，隨著年齡逐年下降，這也是為什麼醫師常以AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙） 評估卵巢庫存。

不過，醫學研究發現，卵子的「品質」會受到身體環境影響，包括：

•氧化壓力。

•能量代謝。

•荷爾蒙平衡。

•慢性發炎與生活型態。

「養卵」的真正目的，就是改善卵子所處的內在環境。

影響卵子品質的關鍵因素

＊氧化壓力：卵子最怕的隱形殺手

卵子是人體中對氧化壓力非常敏感的細胞之一。隨著年齡增加、壓力、熬夜、抽菸或環境污染，自由基會增加，進而影響卵子成熟與受精能力。

研究顯示，抗氧化營養素有助於降低卵子氧化傷害，改善卵子品質指標。

＊粒線體功能：卵子需要「足夠能量」

卵子成熟、排卵、受精與胚胎早期分裂，都是高度耗能的過程。

卵子中的粒線體負責產生能量（ATP），若能量不足，可能影響：

•卵子成熟度。

•受精率。

•胚胎早期發育。

＊荷爾蒙與代謝平衡

荷爾蒙失衡、胰島素阻抗、慢性壓力，會干擾卵巢正常運作。這也是為什麼在多囊性卵巢症候群（PCOS）或高壓族群中，養卵策略特別重要。

常見「養卵營養素」的醫學角色

1.DHEA脫氫異雄固酮-改善女性卵巢老化卵母細胞的品質

˙為體內重要的荷爾蒙前驅物。

˙研究顯示，對AMH偏低或卵巢反應不佳女性，有助於提升卵巢反。

˙証實有效改善女性卵巢老化卵母細胞的品質(Nutrients 2024, 16(10), 1470 )。

˙臨床/系統性回顧證據Meta-分析顯示 : DHEA作為卵巢反應不佳（POR）患者的輔助療法，顯著提升胚胎著床率、高品質胚胎比例與取卵數量等指標方面，均優於未使用者。 (生殖生物學和內分泌學Volume 21, article number 64, 2023)

2.輔酶Q10（CoQ10）-降低卵子氧化壓力

•參與細胞能量生成並具抗氧化作用。

•多項研究顯示可改善高齡或卵巢反應不佳女性的卵子品質與受精率。

•可增強對年輕POR患者的卵巢刺激及改善卵母細胞品質。

•可改善自發性男性不孕症的精子參數。(Safarinejad et al,, 2012; Lafuente et al, 2013)

•臨床分析與臨床試驗顯示，還原型CoQ10補充與較佳的取卵數量、臨床妊娠率與改善卵子品質有顯著相關，可能透過降低卵子氧化壓力與強化粒線體功能來達成。 ( Nutrients 2023, 15, 2461)

•還原型CoQ10在吸收與生物利用率上表現較佳。(Antioxidants (Basel). 2020;9(5):386.)

輔酶Q10（CoQ10）降低卵子氧化壓力。

3.肌醇（Myo-inositol）-常用於多囊性卵巢症候群PCOS女性

•有助於改善胰島素敏感性。

•多項臨床研究指出，肌醇有助改善 PCOS 患者的胰島素敏感性與排卵規律性，進而提高排卵率與受孕機會

(生殖生物醫學Volume 48, Issue 3, March 2024, 103770)。

4.α-硫辛酸（ALA）-抗氧化與粒線體支持作用

•強效抗氧化物。

•可支持粒線體功能。

•有助於降低氧化壓力，改善細胞代謝狀態。

•臨床研究顯示，α-硫辛酸（ALA）本身具有強力的抗氧化功能，能夠在細胞內外環境清除自由基，並與體內抗氧化網絡（如維生素C、E、穀胱甘肽）協同作用，有助於降低氧化壓力、減少細胞損傷、支援粒線體功能。

•對多囊性卵巢症候群（PCOS）族群。

一項2024年刊於PubMed的研究指出，在PCOS女性中補充ALA能改善胰島素敏感性（降低FBS與HOMA-IR），並同時影響多項荷爾蒙與代謝指標（如FSH、LH、睪酮水平），這些變化通常與改善細胞氧化/代謝狀態相關。(Ahmed Abu-Zaid et al. Obstet Gynecol Sci. 2024 Jan)

5.維生素D、鋅、硒、綜合維他命-補足營養缺口及優化卵子與精子品質。

•參與荷爾蒙調節。

•支持免疫與生殖系統功能。

•缺乏時可能影響受孕環境。(Kwan, M.L. et al. (2006). Am J Obstet Gynecol, 195(3), 749-756)

•維生素D與胚胎著床及荷爾蒙平衡關係已見於多數生殖醫學指南與觀察性研究。 (生殖生物醫學Volume 48, Issue 3, March 2024, 103770)

維生素D、鋅、硒、綜合維他命：補足營養缺口及優化卵子與精子品質。

腸道與私密菌叢，也影響受孕力

近年研究發現：

•腸道菌相與慢性發炎、營養吸收密切相關

•適當補充女性私秘處益生菌，已成為輔助養卵與備孕的重要一環，可能改善陰道微生物組的整體細菌狀況。

•私密處菌叢穩定，有助於降低感染風險並改善受孕環境。( J. Clin. Med. 2024, 13:3420.)

生活型態，比任何營養品都重要

再好的營養補充，也無法抵銷不良生活習慣的影響：

•長期熬夜。

•抽菸、過量酒精。

•極端飲食或過度運動。

•長期高壓未調適。

「營養+運動+科學」是維持健康的三大支柱

趙順榮藥師提醒：養卵不是保證懷孕，而是提高成功機率。規律作息、適度運動、壓力管理，與營養補充同樣重要。當身體環境越穩定、卵子品質越好，不論是自然受孕或生殖療程，結果往往更接近期待。如果您正在備孕、準備人工生殖療程，或對卵巢功能感到擔心，建議與醫師或此方面專業藥師討論，依個人狀況規劃最適合的養卵策略。

資料來源：華人健康網

https://www.top1health.com/Article/248/97504

