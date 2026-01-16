備孕女性為何要先「養卵」？藥師揭：認識「這些」常見養卵營養素
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】許多準備懷孕的女性，特別是35歲以上，常聽到一句話：「要先養卵。」但到底什麼是養卵？真的有方法可以幫助卵子品質嗎？台灣預防保健協會創會理事長、藥學碩士趙順榮藥師彙整多篇臨床與國際期刊研究指出，從現代生殖醫學的角度來看，答案是：有其科學基礎，但需要正確認知。
卵子數量有限，但品質可以被影響
女性一生中的卵子數量在出生時就已決定，隨著年齡逐年下降，這也是為什麼醫師常以AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙） 評估卵巢庫存。
不過，醫學研究發現，卵子的「品質」會受到身體環境影響，包括：
•氧化壓力。
•能量代謝。
•荷爾蒙平衡。
•慢性發炎與生活型態。
「養卵」的真正目的，就是改善卵子所處的內在環境。
影響卵子品質的關鍵因素
＊氧化壓力：卵子最怕的隱形殺手
卵子是人體中對氧化壓力非常敏感的細胞之一。隨著年齡增加、壓力、熬夜、抽菸或環境污染，自由基會增加，進而影響卵子成熟與受精能力。
研究顯示，抗氧化營養素有助於降低卵子氧化傷害，改善卵子品質指標。
＊粒線體功能：卵子需要「足夠能量」
卵子成熟、排卵、受精與胚胎早期分裂，都是高度耗能的過程。
卵子中的粒線體負責產生能量（ATP），若能量不足，可能影響：
•卵子成熟度。
•受精率。
•胚胎早期發育。
＊荷爾蒙與代謝平衡
荷爾蒙失衡、胰島素阻抗、慢性壓力，會干擾卵巢正常運作。這也是為什麼在多囊性卵巢症候群（PCOS）或高壓族群中，養卵策略特別重要。
常見「養卵營養素」的醫學角色
1.DHEA脫氫異雄固酮-改善女性卵巢老化卵母細胞的品質
˙為體內重要的荷爾蒙前驅物。
˙研究顯示，對AMH偏低或卵巢反應不佳女性，有助於提升卵巢反。
˙証實有效改善女性卵巢老化卵母細胞的品質(Nutrients 2024, 16(10), 1470 )。
˙臨床/系統性回顧證據Meta-分析顯示 : DHEA作為卵巢反應不佳（POR）患者的輔助療法，顯著提升胚胎著床率、高品質胚胎比例與取卵數量等指標方面，均優於未使用者。 (生殖生物學和內分泌學Volume 21, article number 64, 2023)
2.輔酶Q10（CoQ10）-降低卵子氧化壓力
•參與細胞能量生成並具抗氧化作用。
•多項研究顯示可改善高齡或卵巢反應不佳女性的卵子品質與受精率。
•可增強對年輕POR患者的卵巢刺激及改善卵母細胞品質。
•可改善自發性男性不孕症的精子參數。(Safarinejad et al,, 2012; Lafuente et al, 2013)
•臨床分析與臨床試驗顯示，還原型CoQ10補充與較佳的取卵數量、臨床妊娠率與改善卵子品質有顯著相關，可能透過降低卵子氧化壓力與強化粒線體功能來達成。 ( Nutrients 2023, 15, 2461)
•還原型CoQ10在吸收與生物利用率上表現較佳。(Antioxidants (Basel). 2020;9(5):386.)
3.肌醇（Myo-inositol）-常用於多囊性卵巢症候群PCOS女性
•有助於改善胰島素敏感性。
•多項臨床研究指出，肌醇有助改善 PCOS 患者的胰島素敏感性與排卵規律性，進而提高排卵率與受孕機會
(生殖生物醫學Volume 48, Issue 3, March 2024, 103770)。
4.α-硫辛酸（ALA）-抗氧化與粒線體支持作用
•強效抗氧化物。
•可支持粒線體功能。
•有助於降低氧化壓力，改善細胞代謝狀態。
•臨床研究顯示，α-硫辛酸（ALA）本身具有強力的抗氧化功能，能夠在細胞內外環境清除自由基，並與體內抗氧化網絡（如維生素C、E、穀胱甘肽）協同作用，有助於降低氧化壓力、減少細胞損傷、支援粒線體功能。
•對多囊性卵巢症候群（PCOS）族群。
一項2024年刊於PubMed的研究指出，在PCOS女性中補充ALA能改善胰島素敏感性（降低FBS與HOMA-IR），並同時影響多項荷爾蒙與代謝指標（如FSH、LH、睪酮水平），這些變化通常與改善細胞氧化/代謝狀態相關。(Ahmed Abu-Zaid et al. Obstet Gynecol Sci. 2024 Jan)
5.維生素D、鋅、硒、綜合維他命-補足營養缺口及優化卵子與精子品質。
•參與荷爾蒙調節。
•支持免疫與生殖系統功能。
•缺乏時可能影響受孕環境。(Kwan, M.L. et al. (2006). Am J Obstet Gynecol, 195(3), 749-756)
•維生素D與胚胎著床及荷爾蒙平衡關係已見於多數生殖醫學指南與觀察性研究。 (生殖生物醫學Volume 48, Issue 3, March 2024, 103770)
腸道與私密菌叢，也影響受孕力
近年研究發現：
•腸道菌相與慢性發炎、營養吸收密切相關
•適當補充女性私秘處益生菌，已成為輔助養卵與備孕的重要一環，可能改善陰道微生物組的整體細菌狀況。
•私密處菌叢穩定，有助於降低感染風險並改善受孕環境。( J. Clin. Med. 2024, 13:3420.)
生活型態，比任何營養品都重要
再好的營養補充，也無法抵銷不良生活習慣的影響：
•長期熬夜。
•抽菸、過量酒精。
•極端飲食或過度運動。
•長期高壓未調適。
「營養+運動+科學」是維持健康的三大支柱
趙順榮藥師提醒：養卵不是保證懷孕，而是提高成功機率。規律作息、適度運動、壓力管理，與營養補充同樣重要。當身體環境越穩定、卵子品質越好，不論是自然受孕或生殖療程，結果往往更接近期待。如果您正在備孕、準備人工生殖療程，或對卵巢功能感到擔心，建議與醫師或此方面專業藥師討論，依個人狀況規劃最適合的養卵策略。
馬上成功！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>
【延伸閱讀】
塑化劑對女性健康影響有多大？趙順榮藥師：增加癌症風險等5大影響
維生素D缺乏恐誘發「非典型憂鬱」！尤冠棠醫師：4大類族群應補充維生素D3
30歲後體內輔酶Q10下滑！Q10不只保護心臟，藥師：還有「這些」意外好處
資料來源：華人健康網
https://www.top1health.com/Article/248/97504
喜歡本文請按讚並分享給好友
更多健康資訊：華人健康網
https://www.top1health.com
其他人也在看
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 8 小時前 ・ 92
想活得久就要多吃1食材！研究曝：死亡風險降6%
生活中心／杜子心報導你每天餐桌上常見的菇類，可能不只是配菜，還和健康、壽命有關。近年研究陸續發現，看似平凡的食材，其實會長期影響身體狀態。營養師老辜分享，一項追蹤超過60萬人的研究顯示，有固定吃菇類習慣的人，全因性死亡風險約降低6%。即使研究團隊已排除年齡、性別、生活型態、飲食品質與熱量攝取等因素，這項差異仍然存在，顯示菇類可能在日常飲食中扮演關鍵角色。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4
少年梅毒併淋病流膿 醫驚：竟問何時能開機
[NOWnews今日新聞]寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 24
一到下午2點就想吃甜食？專家曝「身體2大警訊」：午餐別亂吃
不少上班族忙了一整個上午後，到了下午2時左右，精神便開始下滑，注意力難以集中，對甜食特別有渴望。對此，醫師提醒，這樣的情況未必是意志力不足，而可能是身體正在發出警訊，其中一個重要原因，往往與「午餐吃錯了」有關。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 1
2026年運勢出爐！「5生肖」慎防血光之災 屬龍小心車禍
民俗專家楊登嵙分析2026年12生肖運勢，指出流年能量出現轉變，可能對身體狀況與人身安全帶來影響。其中他點名「生肖猴、生肖狗、生肖鼠、生肖豬、生肖龍」這5生肖，今年較容易遇到突發狀況或意外，建議事先提高警覺，以降低風險、化解不利。中天新聞網 ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
魚類這些部位重金屬、毒素最多！吃鮭魚多1步驟少40％重金屬
吃魚健康，好處也很多，不過營養師張語希提醒，吃錯魚暗藏健康風險，甚至可能將重金屬吃下肚，建議大家參考正確挑選和烹調方式，才能真正吃出營養與健康。 魚類3部位重金屬、毒素最多 營養師張語希表示，健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 1
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
20歲單身女「沒性行為」竟染菜花！肛門突起醫一照嚇壞 元凶藏在三溫暖
一名20歲女大生日前在肛門口附近摸到不明突起物，趕緊到診所做檢查，起初被研判是痔瘡，開立藥膏治療，未料連續擦藥2週卻毫無改善，症狀持續存在，轉而至醫院進一步檢查，才赫然發現是感染「人類乳突病毒（HPV）」所引起的「菜花」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
醫點名「5種魚」富含Omega-3 錯誤烹調...營養全失還傷身
人體無法自行合成Omega-3這種必需脂肪酸，必須透過飲食補充。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，研究證實，直接食用魚類比服用魚油更能有效補充，但烹調方式若不當，不僅無法獲得抗發炎好處，甚至可能對身體造成額外壓力。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？
「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。姊妹淘 ・ 4 小時前 ・ 7
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
24歲女暴肥近30公斤！「臉腫發麻」以為吃胖竟是尿毒症 1飲食習慣曝
根據《都市頻道》報導，小然過去並無家族病史，也不嗜飲含糖飲料，僅偏好重辣口味。起初，她將體重暴增歸咎於飲食問題，嘗試控制熱量攝取與運動減重，卻始終成效不彰。隨著症狀惡化，她的臉部與四肢明顯腫脹、體感不適，最終緊急送醫，經診斷後確診為腎功能衰竭導致的尿毒症...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 3
一就醫就洗腎！醫籲「快做2事」 3個月救回慢性腎衰竭
在台灣將近200萬人有慢性腎衰竭，長期下來沒有好好控制，恐變成終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥曾在健康節目中指出，不少人忽略慢性腎衰竭，等到出現症狀就醫時已要洗腎，至於這種腎臟病會好嗎？洪永祥表示，只能藉由減少破壞挽救，不少有腎衰竭者來問他「腎臟不好怎麼辦？」洪永祥會推薦喝足夠水、適量運動，腎友在持續3個月後，就回報腎功能有所改善。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
減脂、養生族快看！奇亞籽「1吃法」恐腸道阻塞 4族群小心吃
奇亞籽是許多減脂與養生族群的熱門食材之一，但若食用方式不當，很有可能會造成身體負擔。對此，護理師出身的健康主廚陸巧因列出5個關於奇亞籽的小知識與飲食禁忌，提供民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
30歲OL不運動「早餐菜單換這4樣」3個月瘦5kg！醫師也驚訝：脂肪肝消失了
在台灣，脂肪肝相當常見，平均每10人就有3人有相關問題。肝膽腸胃科醫師錢政弘分享一名30多歲上班族女性的案例，對方原本有輕度脂肪肝，在完全沒有增加運動量的情況下，僅透過調整早餐內容，3個月後回診照超音波，脂肪肝竟已消失，體重也從76公斤降到71公斤。姊妹淘 ・ 6 天前 ・ 9
天冷膝蓋卡卡！醫示警「4地雷食物」別碰 恐縮短關節壽命
天氣轉冷，身體循環速度變慢，組織修復能力也隨之下降，關節周圍的發炎物質更不容易被代謝，容易引發不適。疼痛專科醫師邱柏鈞指出，此時應避免攝取過多高糖、油炸、加工食品或酒精，否則恐讓關節卡卡的情況更加惡化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
國寶茶、康普茶哪個比較健康？超多研究推薦：降膽固醇、穩血糖選它
國寶茶、康普茶哪種比較好？功能醫學醫師劉博仁表示，國寶茶可以降壞膽固醇、穩血糖；康普茶則有保護肝臟、潛在抗癌效果。 國寶茶有助降低壞膽固醇 劉博仁指出，國寶茶是一種不含咖啡因的草本植物，非常適健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
睡前吃雞蛋、牛奶長肌肉？年長者別忽略這1步
網傳一段影片，「聲稱老年人只要睡前，吃乳酪、希臘優格、豆漿、酪梨、雞蛋、牛奶、鹿角菜膠、雞胸軟骨燉湯等8種食物，睡一覺就能長肌肉」。這是真的嗎？ 光吃就能長肌肉？ 郵政醫院營養師黃淑惠指出，網健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
以為吃胖！24歲女「暴肥近30公斤」竟罹尿毒症 1NG飲食習慣曝光
中國安徽一名24歲女子近日在網路上分享自身的就醫經歷，引發熱議。她透露，自己在短時間內體重從原本的51公斤迅速增加到80公斤，起初以為只是飲食過量導致發胖，未料經就醫檢查後，竟被確診為腎功能衰竭所引發的尿毒症。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言