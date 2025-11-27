備孕新希望！《全球捐卵市場報告》揭秘AI生殖技術如何解決「晚孕」難題

隨著現代人晚婚晚育成為全球普遍現象，輔助生殖技術的市場需求正迎來爆發性增長。根據發布的《2025-2034 全球捐卵市場報告》（Global Egg Donation Market Report）指出，2025年全球捐卵與生殖保存市場規模已達 34億美元（約新台幣1,100億元），預計至2034年將突破 46億美元，年複合成長率達4.2%。

報告揭示生殖醫學產業的兩大驅動力：一是社會型態改變導致的生育年齡推遲，二是AI人工智慧與冷凍技術的突破性發展。

晚婚成全球常態，推升凍卵與借卵需求

報告分析指出，現代社會普遍將職涯成就、個人目標與財務安全置於生育之前，導致初婚與生育年齡大幅延後。然而，女性生育能力與年齡高度相關，特別是35歲後卵子儲備量與卵子品質顯著下降，使得自然受孕難度增加。

廣告 廣告

除此之外，多囊性卵巢症候群、子宮內膜異位症等婦科疾病，以及單親家庭、LGBTQ+族群對成家的渴望，都進一步推升全球對於「捐卵」及「凍卵」的剛性需求。

台灣首胎平均破31歲！生殖醫療成保存生育力的最佳方式

針對此國際趨勢，華育生殖醫學婦產科診所院長徐明義教授分析，報告中的數據與台灣臨床現況高度吻合。徐明義指出，台灣女性生育第一胎的平均年齡已突破31歲，面對不可逆的卵巢老化，「時間」成為最大成本。

他觀察到，不論是為了保留未來生育選擇權的「凍卵」，或是因高齡難孕而尋求「借卵」的案例，在近年來都有顯著的增長趨勢，這顯示生殖醫療已成為現代人進行生涯風險管理的重要一環。

AI與玻璃化冷凍技術，改寫生殖醫療版圖

技術的演進是市場擴大的另一關鍵。報告特別點出，人工智慧（AI）、基因篩檢（PGT-A/PGT-M）與 玻璃化冷凍技術（Vitrification）的應用，正在徹底改變生殖產業。

新一代的「玻璃化冷凍技術」消除傳統冷凍過程中冰晶對卵子的傷害，大幅提升了卵子解凍後的存活率與受孕率。這使得「冷凍卵子」逐漸取代受限較多的「新鮮卵子」，成為市場首選。此外，AI技術被廣泛應用於胚胎篩選，透過機器學習評估胚胎品質，能有效預測著床成功率，降低試管嬰兒（IVF）的失敗成本。

師承美國試管嬰兒之父 Howard W. Jones 的徐明義教授，被譽為「台灣AMH之父」。他擅長以獨特的理工數據思維結合AI技術，精準解決多囊性卵巢與高齡不孕等棘手難題，展現台灣在生殖醫療軟實力上的國際級水準。

徐明義教授補充，台灣在生殖醫學的技術含金量極高，特別是在高規格實驗室的建置上。他表示，透過AI輔助數據分析與高階基因篩檢，能協助醫師在植入前精準剔除染色體異常的胚胎，這對於高齡求子族群而言，是提升活產率、減少流產風險的關鍵技術，也印證全球市場對於「精準生殖醫療」的依賴度正逐年加深。

台灣生殖醫療崛起，醫療觀光成新藍海

在區域發展上，雖然北美與歐洲目前仍佔據市場主導地位，但報告預測台灣將是未來增長最快的市場。原因在於台灣擁有優於全世界的三項優勢，最佳的醫療品質、生殖法律完備，且治療費用相較歐美更為親民，吸引大量跨國尋求生殖醫療的患者。

隨著法規的完善與技術的普及，生殖醫學市場已從單純的治療不孕，轉向更廣泛的生育保存與健康管理。這份報告不僅反映了全球人口結構的變遷，也預示了科技將在未來的生命傳承中，扮演無可取代的角色。

想獲得更多資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估

延伸閱讀

高齡備孕只能碰運氣？華育徐明義教授：「分段治療＋胚胎篩檢」提高懷孕率

晚婚族必看，35歲是生育界線？徐明義教授揭「卵子」真相：年齡不是重點，AMH值才是關鍵