備孕能打瘦瘦針嗎？ 醫提醒：凍卵、試管前應停用1至2個月

標榜減重的「瘦瘦針（GLP-1）」近年風靡全台，不少深受多囊卵巢症候群（PCOS）或肥胖困擾的備孕女性，希望藉此控制體重以提升受孕率。然而，生殖醫學專家李日升提醒，這類藥物具有延緩胃排空的特性，若在進行取卵手術或植入手術前未及時停藥，恐增加麻醉過程中的嘔吐與吸入性肺炎風險。

針對正在使用瘦瘦針、又計畫凍卵或試管嬰兒的女性，醫師建議在取卵、胚胎植入或自然懷孕前，至少停藥1至2個月。(圖/宜蘊醫療)

宜蘊醫療生殖研究主任李日升醫師表示，瘦瘦針屬於GLP-1類藥物，主要作用在調節食慾與血糖，目前研究並未顯示會直接影響卵巢功能或卵子品質。不過，若短時間內體重下降過快，可能導致月經週期改變或排卵延遲，反而不利於懷孕時機的掌握。

「對準備懷孕的女性來說，重點不在於減重藥物本身，而是身體是否已回到穩定狀態。」李日升醫師指出，當體重、代謝與荷爾蒙趨於平衡後，再進行凍卵或試管療程，成功率與安全性都會較理想。而GLP-1類藥物（如胰妥讚、善纖達、猛健樂等），但在生殖治療中卻潛藏危機。除了短期的抑制食慾，還會顯著延緩胃部排空速度，由於取卵手術多需進行靜脈麻醉，若患者胃部食物殘留過久，麻醉時易發生內容物逆流，導致嚴重的吸入性肺炎或窒息（嗆吸）。

針對正在使用瘦瘦針、又計畫凍卵或試管嬰兒的女性，李日升醫師表示，臨床上多半會建議在取卵、胚胎植入或自然懷孕前，至少停藥1至2個月，讓藥物充分代謝，並讓身體恢復穩定的生理節奏。

「這不僅是為了麻醉安全，也是為了讓身體代謝與荷爾蒙回歸穩定。」李日升說明，雖然目前初步研究顯示，在懷孕初期意外使用GLP-1藥物並未觀察到胎兒重大畸形風險顯著增加，但由於相關臨床樣本數仍有限，基於優生學考量，懷孕期間仍應全面禁用減重藥物。

根據一項歐洲研究指出，分析160多位懷孕初期仍使用GLP-1的孕婦，並未發現胎兒重大畸形風險明顯增加。不過，樣本數仍有限，且多數個案在懷孕5週內即停藥。(圖/宜蘊醫療)

若在施打瘦瘦針期間發現意外懷孕，準媽媽們不必過度焦慮。李日升醫師說明，根據一項歐洲研究指出，分析160多位懷孕初期仍使用GLP-1的孕婦，並未發現胎兒重大畸形風險明顯增加。不過，樣本數仍有限，且多數個案在懷孕5週內即停藥。若有使用瘦瘦針的準媽咪，應立即停藥並告知生殖科醫師或婦產科醫師，安排後續的血糖監測與超音波追蹤。

李日升醫師強調，減重是提升生育力的手段之一，但瘦瘦針絕非萬靈丹。對於備孕族群，最佳的策略應是在專業醫師指導下，於體重達標後、進入療程前及時停藥，並回歸規律運動與營養調整，才能在健康的代謝狀態下安全迎接新生命。

