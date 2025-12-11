備役替代役查詢系統明年元旦上線 預計召訓7.2萬人

內政部今天(11日)表示，目前規劃明年替代役備役召訓目標為7萬2千人，役男自明年1月1日起，將可到全新上線的「替代役備役召集預告查詢系統」查詢明年度召訓類別與時程，提早規劃工作與生活安排。

內政部役政司司長沈哲芳今天宣布，內政部已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，預計明年元旦正式上線，用途類似國防部2017年起啟用的後備軍人召集查詢系統，役男可以提前查詢自己是否可能被列入明年度召訓名單。

沈哲芳表示，目前規劃明年召訓目標為7萬2千人次，包括警政署召集1萬6千人、替管中心以及消防署各召集2萬4千人，內政部總計召集6萬4千人；另外，其他部會也將召集8千人，分別編2組訓練。他說：『(原音)經濟部是要負責物資配送，因為是物資嘛，所以我們想說必須要有一些治安的人力來協助。那環境清消，有時候要管制一些...比如說有輻射物之類的，我們必須要有管制，所以這個部分就放在治安維護組裡面。那防災救護組，比如說像社工司的災民收容所安置，或者醫事司的緊急醫療，以及退輔會的農民療養，這個部分我們就放在防災救護組。跨部會的協調，今年我們還在協調中。』

沈哲芳表示，根據「強化全民國防兵力結構調整方案」，替代役已被納入民防系統，為強化替代役專業技能，今年起所有替代役役男都必須取得志願服務證、防災士證照以及初級救護技術員(EMT-1)證照，截至12月5日有4萬3,718人完成召訓。不過，因今年度預算一度被凍結，後來雖按程序解凍經費，但核撥時程已有所延遲，先前沒經費就沒辦法進行訓練場地、師資等安排，連帶影響召訓時程，因此今年恐怕難以達成5萬人次召訓目標。