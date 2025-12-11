備役替代役男注意！明年將召訓 7.2 萬人 115年啟用查詢系統

內政部役政司司長沈哲芳。（王千豪攝）

內政部擴大備役替代役男召集，今年已召集4萬3718人，明年預計召集7萬2千人投入EMT-1繼續教育、治安維護與防災救護訓練、實彈射擊訓練以及參與城鎮韌性演習等。內政部今（11）天表示，已完成「替代役備役召集預告查詢系統」的建置，預計民國115年1月1日正式上線，備役替代役男可提前查詢召訓類別與時程，提早規劃工作與生活安排。

內政部今日部務會報安排替代役訓練及管理中心、警政署與消防署報告「替代役訓練及管理中心重點業務檢討報告」及「警察、消防替代役管理及運用狀況」案。部長劉世芳表示，內政部針對替代役的救災應變機制、訓練、管理及運用等核心業務進行檢討與策進，目標在於全面提升災害應變能力，今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。

役政司長沈哲芳說明，今年備役替代役男已召集訓練4萬3718人，數量超過以往，質的訓練也相當的重視，但今年度預算遭凍結，儘管之後有解凍，也因作業程序需要，核撥較遲緩，無法在年底達到5萬目標，不過希望明年能夠突破7萬2千名。

沈哲芳指出，現在的民防系統裡面有三大支柱，第一是保警總隊，第二是民防團隊，第三把替代役納入民防系統裡面運作，新增替代役要做民防跟防災救護的工作任務。

沈哲芳說明，由於替代役要負責民防跟防災救護的任務是從112年開始，111年以前的役男沒有這些觀念，因此必須把這些役男召訓回來，進行EMT1的繼續教育，並進行編組訓練，包含治安維護組跟防災救護組等。此外，112年的役男開始接受打靶訓練，為了不讓這些役男生疏 ，後續備役召集也有打靶訓練。

談及「替代役備役召集預告查詢系統」，沈哲芳說，預計115年1月1日正式上線，並分為兩階段，第一階段將先預告可能召集的對象名單，後續等地方政府、警政署、消防署等單位實地安排好演訓訓練後，第二階段就會公布受召集者的確切演訓期程與類別。

消防署副署長馮俊益補充，全國368個鄉鎮市區公所已設置了一個防災協作中心，每中心至少會有20名以上的防災士協助公所面臨各項災害，包含大規模災害時的疏散、避難收容場所的開設營運，或物資的發放等；當大規模災害時，公所也會徵調替代役進到防災協作中心做協勤工作。

