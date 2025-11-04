備戰世界盃資格賽！台灣男籃16人名單出爐 林書緯首入列

新北國王球星林書緯。（圖／國王提供）





2027年FIBA世界盃籃球賽資格賽預計於11月底登場，中華民國籃球協會今（4）日公布24人與16人名單，旅外好手陳盈駿、林庭謙等人入列。

不過籃協同時公告，在向聯盟與球隊徵詢出賽意願後，原列入名單的高錦瑋、林信寬、胡瓏貿、馬建豪確定不參加，名單將進一步調整。

籃協表示，本次資格賽台灣隊首戰將於11月28日作客日本，12月1日回到主場迎戰日本。

根據公告內容，籃協以書面向各聯盟、球隊及球員徵詢參賽意願後，高錦瑋、林信寬、胡瓏貿、馬建豪明確表達不參加，其餘球員則表示願意參戰。

廣告 廣告

籃協強調，總教練圖齊（Pietro Toči）將持續與各球隊與球員溝通，並儘速提出新的24人與16人名單，送交選訓會議討論，確定後再正式公告。

根據FIBA規劃，2027年世界盃亞洲區資格賽比賽期間為2025年11月24日至2027年3月2日。台灣與中國、日本、南韓同組，小組賽首階段將於今年11月底開打，12月進行第二戰。明年2月及3月，台灣將主場迎戰南韓與中國，7月再赴南韓與中國作客。

16人名單

1 陳盈駿 1993/6/9 182 PG 1 CBA北京首鋼

2 林庭謙 1999/10/31 192 PG 0 CBA天津榮鋼先行者



3 高錦瑋 2000/10/23 172 PG 5 TPBL台啤永豐雲豹



4 林書緯 1992/6/21 185 PG 1 TPBL新北國王



5 游艾喆 2002/2/14 180 PG 7 B1滋賀湖泊



6 林秉聖 1996/12/26 184 SG 0 CBA浙江廣廈

7 阿巴西 1998/4/27 189 SG 0 TPBL中信特工



8 盧峻翔 1997/7/15 188 SF 69 P.LEAGUE桃園璞園領航猿



9 馬建豪 2001/4/29 196 SF 2 TPBL福爾摩沙夢想家



10 周桂羽 1998/7/19 192 SF 8 P.LEAGUE台北富邦勇士



11 雷蒙恩 2000/9/24 197 PF 33 TPBL台北台新戰神



12 胡瓏貿 1992/12/22 196 PF 10 TPBL高雄海神



13 高柏鎧 1996/12/9 211 C 34 TPBL福爾摩沙夢想家



14 謝宗融 1995/8/16 199 C 13 P.LEAGUE台鋼獵鷹



15 曾祥鈞 1998/8/8 206 C 88 P.LEAGUE台北富邦勇士



16 阿提諾 1992/6/27 211 C 31 P.LEAGUE桃園璞園領航猿