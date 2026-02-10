備戰九合一選舉、2028重返執政 鄭麗文：年後提藍白共同政策、智庫設民調中心

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝（資料照）



為強化智庫功能，國民黨智庫重新延聘過往國民黨執政時期共130位前政務官與學者專家出任智庫國政顧問，黨主席鄭麗文下午也公開授證。鄭致詞時除透露將復設民調中心，過完年後會對外宣布藍白共同願景與政見。

鄭麗文表示，因應立法院8常設委員會，智庫未來會維持8個分組，但會重新建立扮演影子內閣的積極角色，在每個政策部門提出前瞻性主張，在台灣開啟全新的一頁，不希望台灣政治淪為民粹、反智、口水與內鬥。

鄭麗文也提到，原本1月24日就要與民眾黨主席黃國昌再共同提出今年選舉的共同政見，但考慮議題效果，確定延到過年後再提，這段時間國民黨也可以先積極完成提名作業，過完年後會再對外宣布藍白共同願景與政見。

鄭麗文說，民眾黨有長期關注的議題，國民黨也有自己強項與長期關切議題，未來智庫擔起藍白合橋樑與平台，提出前瞻性的政見，讓1+1大於2，之後不管藍白誰當選，都會共同推動福國利民政策，讓選民感受到藍白合作紅利。

此外，鄭麗文表示，未來智庫也會成立自己的民調中心，秉持科學態度，對重大政策與選戰隨時提供最科學、不偏不倚的參考，以免錯誤判斷，或被外界缺乏專業堅持的民調左右。

鄭麗文揶揄，當前台灣民調成為政治帶風向與鬥爭工具，缺乏專業堅持的民調「最近很多啦」。

鄭麗文宣示，國民黨準備2028年重返執政，除重新組織再造，積極募款外，從今天開始每一天做功課與準備，重新提出劃時代前瞻主張；智庫也會成地方縣市政府最重要後盾，提供前瞻性未來性更好的政策。

鄭麗文說，今天會頒發130位榮譽國政顧問，擴大專業人才參與，集中全台灣最厲害的腦袋，為台灣想出路，繼續提出福國利民、切中台灣需要的重大政策，台灣不能等，「我們這個房間裏頭都是狀元」。

