即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨今（13）日已透過初選決定由立委賴瑞隆競選高雄市長，外界關注台北市、桃園市與新竹縣市的提名作業進度。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（13）日表示，目前黨內已確定新北、台中分別由立委蘇巧慧及何欣純出戰，相信在高雄與台南的人選底定後，選對會一定會審慎加以討論，並推出最具有勝算的人選。





今早9時20分，鍾佳濱在立法院議場前受訪回應時事。記者提問，您怎麼看看台北、桃園、新竹部分，民進黨人選蠻多的，但尚未提名？

對此，鍾佳濱回應，長期以來，六都選戰一向都是外界所關注的，黨內對於台南、高雄都在進行最後階段的初選，台中（何欣純）與新北（蘇巧慧）則已定案。

至於台北跟桃園市長的部分，鍾佳濱相信，在台中、新北及即將定案的台南與高雄（人選出爐）之後，民進黨會審慎在選對會加以討論，未來一定會推出最有勝算的人選，「這點希望外界能給予更多意見，我們一定會納入考量」。

九合一大選倒數319天，台北市長綠營人選部分，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是可能人選。

針對桃園市長方面，綠營則有行政院秘書長張惇涵、總統府副秘書長何志偉、綠委王義川被點名；新竹縣部分的潛在人選為竹北市長鄭朝方，新竹市則有陽明交大法律學者林志潔、新竹市黨部主委施乃如與僑委會副委員長李妍慧等優秀人才。





原文出處：快新聞／備戰九合一！高雄先出爐、北桃仍在徵詢 鍾佳濱：必推最有勝算人選

