備戰凜冬來臨！烏克蘭斥資710億 進口希臘天然氣

面對俄羅斯狂轟能源設施，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭已經達成與希臘的天然氣進口協議，斥資超過710億元台幣採購，因應冬季需求。不過，俄烏雙方砲火不斷，俄羅斯又宣布攻下兩個村落，烏克蘭也在同一天襲擊俄羅斯煉油廠。

對俄羅斯持續轟炸能源設施的威脅，烏克蘭總統澤倫斯基宣布與希臘達成天然氣進口協議，投入超過710億元台幣採購，以確保冬季供應。同時，烏俄衝突持續升溫，俄羅斯宣布攻下札波羅熱兩個村落，烏克蘭則反擊俄羅斯煉油廠，引發大火。美國總統川普表示將嚴厲制裁與俄羅斯有貿易往來的國家，而芬蘭總統史塔布則不看好今年能實現停火或和平談判。

在黑夜中，俄羅斯防空系統攔截烏克蘭無人機的瞬間，天空炸出橘色火光。俄烏雙方交火不斷，在俄羅斯宣布攻下札波羅熱兩個村落的同一天，烏克蘭也對俄羅斯煉油廠發動攻擊，引起大火。烏克蘭武器組織成員Jan Polak表示，他們看到烏克蘭在反制能源導向的飛彈攻擊以及執行遠距打擊方面卓有成效，希望幫助烏克蘭持續做現在最有效的事情。

烏克蘭國防公司決定提高飛彈產量，並在FP-5飛彈上畫上「紅鶴」標誌。同時，烏克蘭總統澤倫斯基與希臘總統會面，敲定天然氣進口協議。澤倫斯基表示，他們已與希臘達成天然氣進口協議，這將成為另一條天然氣供應路線，確保冬季供應。烏克蘭大手筆斥資近20億歐元，相當於超過710億台幣，就是為了因應俄羅斯不斷攻擊烏克蘭能源設施所帶來的影響。

美國總統川普透露，任何與俄羅斯進行貿易往來的國家都將受到非常嚴厲的制裁，並表示國會正在起草法案，要對與俄羅斯做生意的國家展開制裁行動。作為烏克蘭的鄰國，芬蘭總統史塔布對實現停火或啟動和平談判並不十分樂觀，至少今年是如此。他認為俄烏戰場在明年春季前停火的機率恐怕不高，並呼籲歐洲各國要持續支援烏克蘭，共同對抗俄羅斯的侵略行為。

