備戰台中市長選舉？ 江啟臣今再跨選區成立北屯區聯合服務處

立法院副院長江啟臣今再跨選區，與黨籍立委黃健豪、台中市議員沈佑蓮成立北屯區聯合服務處。江啟臣辦公室提供



記者周志豪／台北報導

不讓同黨立委楊瓊瓔專美於前，也布局選明年台中市長的立法院副院長江啟臣今再跨選區，與黨籍立委黃健豪、台中市議員沈佑蓮成立北屯區聯合服務處，盼擴大中央、地方民意連結，共同解決市民問題，讓台中市更幸福宜居。

江啟臣至今已與黨籍中市議員賴順仁（北屯區）、陳政顯（北區）、陳文政（北區）、賴順仁、林霈涵（南區）、李文傑（大甲區）、吳振嘉（東勢、石岡、新社、和平）、張瀞分（豐原、后里）、陳本添（豐原、后里）成立聯合服務處。

另外，11月29日江啟臣也已與台中山地原住民市議員古秀英成立聯合服務處。除市議員外，江啟臣也與黨籍立委羅廷瑋、黃健豪設有聯合服務處。

江啟臣日前也宣告，後續還將與黨籍市議員楊大鋐（西屯區）、張廖乃綸（西屯區）、劉士州（南屯區）、朱暖英（南屯區）、吳瓊華（烏日、大肚、龍井）成立聯合服務處，

台中市人口數超過286萬，是台灣第二大城，為擴大服務量能，江啟臣今再與黃健豪、沈佑蓮成立聯合服務處，並舉辦開幕揭牌典禮。致詞時江也細數在北屯區建設政績，並讚譽北屯區是縫合原縣區、舊市區重要樞紐。

江啟臣表示，正因捷運路網、重大建設聚焦北屯，需更多心力投入，才與黃健豪、沈佑蓮設立聯合服務處，增加服務範圍，協助民眾解決國政、市政問題，讓台中朝「宜居首都，幸福台中」目標努力。

黃健豪則說，「聯合服務處就是聯合戰隊」，希望明年在同樣地方，能再替兩位候選人（指江啟臣選台中市長沈佑蓮連任台中市議員）一起加油。

