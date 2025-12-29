備戰台中市長！何欣純市政辦公室今揭牌 落腳南屯原因曝光

獲民進黨徵召將參選台中市長的立委何欣純，今開箱位於台中市南屯區的市政辦公室。（圖／何欣純辦公室提供）

獲民進黨徵召將參選台中市長的立委何欣純，今天（29日）開箱位於台中市南屯區的市政辦公室。台中市議會黨團總召周永鴻上午偕同多名市議員，以及台中市黨部主委許木桂，共赴南屯萬和宮參香祈福，接續前往位於南屯區的「何欣純市政辦公室」舉行開箱揭牌儀式，正式對外公開亮相辦公室，該處不僅是是全國首個運作的市政辦公室，也將成為推動市政政策的重要據點。

何欣純上午表示，來到萬和宮祈福，感謝上天及媽祖疼惜今天陽光普照，相信大台中的未來，也會是晴朗無雲的好天氣，自己出生於大里，與南屯同屬屯區，屯區自清朝時期即是台中最早開發的地區之一，歷史悠久、文化深厚，而選擇從南屯萬和宮出發、及市政辦公室設於南屯，是希望提醒自己，市政治理要從土地與文化的根本開始。

何欣純透露，她深信「文化是根，土地是本」，這片土地孕育了台中各項產業，也讓市民得以安居樂業，未來市政治理的方向，就是讓產業持續發展，並讓經濟成果能與全台中市民共享。

何欣純指出，未來希望以嶄新的治理模式治理台中，「欣欣向榮、台中創新、心存台中」，讓台中欣欣向榮、以創新思維「從欣開始」開創台中新局，讓台中這片土地繼續滋養、孕育台灣人民、台中市民，用心存感恩的心，讓大台中越來越好。

何欣純市政辦公室上午舉行揭牌儀式，何欣純與台中市黨部主委許木桂、台中市議會黨團共同揭牌。何表示，未來會從台中29個行政區開始，逐一走訪里鄰社區，傾聽地方意見。市區、屯區、山線與海線都同樣重要，城市發展必須區域均衡，希望從南屯開始，讓大台中每一區都有亮點、都有產業重點、都有最宜居的生活中心。

何欣純強調，市政辦公室的開箱後，未來將以更開放、更貼近民意的方式，也會用行動證明，何欣純是願意傾聽、能夠做事，也準備好為台中服務，盼打造更好更宜居的城市



