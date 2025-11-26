備戰國家特搜隊認證複測 新北消防聯手土木技師公會簽署MOU

記者莊淇鈞／新北報導

新北市消防局與新北市土木技師公會簽署合作備忘錄，為防救災注入專業能量。（新北市消防局提供）

為強化災害搶救專業量能並確保救災安全，新北市消防局昨天（25日）與新北市土木技師公會簽署合作備忘錄，由消防局長陳崇岳與土木技師公會理事長丘達昌共同簽署，透過跨領域的結盟，將土木結構的專業技術導入災害防救體系，結合工程專業與搜救戰術，為新北市的防救災工作注入專業能量。

消防局表示，新北市特種搜救隊具備國際級救援實力，於2021年通過國家搜救能力分級認證，取得重型搜救隊資格。為迎接將於2026年進行的嚴格複測，本次合作顯得尤為關鍵。根據備忘錄內容，新北市土木技師公會將派遣專業技師，參與特搜隊的日常訓練與模擬演練，提供建築結構支撐、破壞評估等專業指導。

消防局強調，此次跨域結盟不僅有助於特搜隊參與國家認證複測，更能確保在實際遭遇震災等建築倒塌事故時，能迅速判斷結構風險，於黃金時間內展開最安全有效的救援行動。

陳崇岳表示，救災現場充滿不確定性，唯有結合跨領域的專業才能將風險降至最低。新北特搜隊在2021年獲得國家重型認證是榮譽也是責任，面對2026年的複測挑戰，有土木技師公會的專業相挺，不僅提升特搜隊的技術層次，更是對第一線救災人員生命安全的最大保障，共同守護市民安全。

