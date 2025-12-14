備戰市長造勢合體柯文哲？ 昌：拭目以待

民眾黨主席黃國昌將黨部記者會變成「個人直播室」，正式宣布12月27日下午將在新莊舉辦「新北應援趴」聖誕音樂會，並祭出0元門票回饋支持者。對於外界好奇「神秘嘉賓」是否為前主席柯文哲？黃國昌語帶保留，要大家期待驚喜。

民眾黨主席黃國昌說：「神秘的嘉賓就請大家，先容我賣個關子拭目以待，至於（柯文哲）老大，這個讓他自己宣布好了。」

針對藍白合進度，黃國昌強調雙方共推最強團隊決心不變。（圖／TVBS）

此次活動地點選在昔日總統大選競選辦公室對面，不禁讓人聯想到當年「藍白合」破局的過往。儘管柯文哲曾叮嚀別再「讓3%」，國民黨秘書長李乾龍也強硬表態國民黨要在新北繼續

執政，暗示沒有禮讓空間，但黃國昌仍強調雙方智庫對接順利，合作大方向未變。

民眾黨主席黃國昌說：「目前智庫對接初步的工作已經完成，台灣民眾黨我們接下來，會盤整2026年全國候選人的共同政見，我們會按照我們，自己既定的腳步跟節奏進行，但是我也說過我們有最大的誠意善意，跟中國國民黨共推一組最強的團隊，這件事情從一開始到現在，都沒有任何的改變。」

相較於藍白陣營在新北呈現「明合暗爭」的態勢，民進黨早已定於一尊。新北市長參選人蘇巧慧首度展現「母雞帶小雞」氣勢，率領跨派系議員亮相，連過去競爭對手林右昌所屬的「正國會」議員也同台展現大團結。

蘇巧慧首度以「母雞」之姿，率領跨派系綠營議員大團結。（圖／TVBS）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「民進黨本來就是一個團隊，我們來自不同的家庭不同的地方，不同的成長背景，但是最後因為大家認同民進黨，這種堅守台灣民主，這種一起為台灣進步努力的這種方向，所以我們凝聚成民進黨的團隊，未來新北隊一定會打出這樣的氣勢。」

隨著2026新北市長選戰悄然開打，民進黨已率先衝刺整合，藍白陣營則仍在起跑線上，為了誰能成為最強「接棒者」持續角力。

