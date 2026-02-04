備戰新北市長 黃國昌找來「跟隨柯文哲近10年」的他擔任競選發言人

民眾黨今（4）日宣布徵召黨主席黃國昌參選新北市長，黃國昌稍早也宣布，民眾黨前發言人戴于文將擔任他新北市長競選總部的發言人，黃國昌表示，戴于文過年後就要上工。戴于文2016年就是民眾黨創黨主席柯文哲團隊一員，至今已跟隨柯文哲將近10年，在柯文哲身邊的資歷，比黨秘書長周榆修、民眾黨團主任陳智菡等人都還要資深。

戴于文2016年在前北市府發言人林鶴明引薦下，加入時任台北市長柯文哲團隊，負責媒體事務，後擔任柯文哲隨行秘書，因時常戴墨鏡現身在柯文哲身旁，提醒柯不要失言，因此被外界封為「墨鏡哥」、「戳戳哥」。2019年起擔任台北市政府副發言人，2021年轉任市長室副主任，2023年又擔任柯文哲總統競選辦公室發言人。

2024年大選後，戴于文出任民眾黨新聞部副主任，並兼任民眾黨發言人，2025年2月黃國昌上任黨主席後，戴于文悄悄卸任發言人一職，轉任眾望基金會執行長，如今1年過去，黃國昌今日中午說，戴于文將出任黃國昌新北市長競選總部發言人。

