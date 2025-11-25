即時中心／顏一軒報導

民進黨新北市議會黨團今（25）日舉辦「預算共識營」，邀集民進黨議員齊聚，討論本次會期重大議題與時事攻防。為提早因應2026年地方選戰，此次會議特別邀請已獲民進黨選對會正式推薦、將代表黨征戰新北市長的立委蘇巧慧，傾聽議員意見，也針對明年地方選戰的策略與佈局進行意見交流，眾人會中齊喊，「一起衝、就『慧』贏！」

民進黨新北市議會黨團總召廖宜琨表示，國民黨在新北已經執政20多年，2026年的地方選戰是改變新北的關鍵時刻，正需要像蘇巧慧這樣一位在地方紮根多年、在國會有豐富歷練的候選人，帶領新北隊向前衝，發揮「母雞效應」，爭取更多民眾支持，「一起衝、就慧贏！」希望民進黨在新北贏下市長選戰、議會過半，擴大基層實力，為市民打造更好的新北。

廣告 廣告

快新聞／備戰新北市長！DPP黨團齊挺蘇巧慧 高喊一起衝就「慧」贏

民進黨新北市議會黨團今（25）日舉辦「預算共識營」，特邀立委蘇巧慧參加。（圖／民進黨新北市議會黨團提供）

蘇巧慧指出，非常感謝選對會的推薦，和新北市議員們的全力支持，她在新北市服務的十年期間，也和各區議員密切合作，不只共同爭取中央資源，推動新北大型建設，例如大漢溪堤外便道、鳳鳴簡易車站、增設台65浮洲橋匝道、五股交流道改善工程、淡江大橋、國家兒童未來館等，除此之外，她上任新北市黨部主任委員之後，也強化與各區議員配合，加強基層服務，堅定新北民主陣營的實力。

快新聞／備戰新北市長！DPP黨團齊挺蘇巧慧 高喊一起衝就「慧」贏

民進黨新北市議會黨團今（25）日舉辦「預算共識營」，特邀立委蘇巧慧參加。（圖／民進黨新北市議會黨團提供）

談及近期努力，蘇巧慧強調，這段期間她也持續勤走基層，受到許多市民朋友都支持與肯定，未來她會組建創新、會做事的團隊，按照自己的步調，做最好的準備迎戰一對一的選舉，爭取最多市民支持，和黨籍議員一起贏得2026的選舉。

新北市議會民進黨團總召廖宜琨提到，蘇巧慧歷經3度選舉的挑戰，在國會的表現、地方的成績市民有目共睹，面對2026年選戰，他相信蘇巧慧會是代表民進黨挑戰新北市長選戰的最佳人選。

而黨團書記長顏蔚慈分析，目前各家民調皆顯示，民進黨提早定於一尊的策略正確，不僅候選人可以儘早讓市民更認識自己，也讓「小雞」可以更清楚母雞人選，發揮母雞效應。她相信蘇巧慧可以帶領新北隊，贏下2026的選戰。





原文出處：快新聞／備戰新北市長！DPP黨團齊挺蘇巧慧 高喊一起衝就「慧」贏

更多民視新聞報導

黃國昌喊北市議員4+2席全上！藍白合恐上演「分票窘境」

＂小橘書＂遭藍白批浪費錢 劉世芳嗆＂王子、公主病＂：應先看內容

「李四川條款」遭藍白硬闖 蘇巧慧怒了：KMT只為蔣萬安著想

