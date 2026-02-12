備戰新北！李四川宣布請辭北市副市長 黃國昌：若李出線不會擔任副手

記者詹宜庭／台北報導

台北市副市長李四川昨日宣布將在2月底請辭爭取參選新北市長，同樣有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今（12日）赴板橋掃街時，被問及「與李四川組成最強團隊，有可能是正副手搭配嗎？」黃國昌則說，目前就是盡全力爭取代表在野陣營競選新北市長，未來若是李四川出線，「我不會擔任副市長」。

黃國昌受訪表示，蔣萬安與侯友宜都是國民黨非常優秀的首長，兩位市長挺自家李四川是人之常情，充分可以理解。對他來說，最重要的是讓這次新北市長、國民黨、李四川彼此間，能有一個好的君子之爭，「我們用氣度與視野，彼此之間能在一個理性的平台上面，給新北市民最好的政策願景，負責任的提出我們的看法。這是會建立接下來政黨彼此之間合作一個非常良性的典範。當然，對於我自己個人來講，有信心讓自己成為新北最好的選擇。」

媒體追問「昨有說會與李四川組成最強團隊，那要如何來組成？有可能是正副手搭配嗎？」黃國昌指出，目前就是盡全力爭取代表在野陣營競選新北市長，未來若是李四川出線，「我不會擔任副市長」。新北市是全國最大的地方縣市，六都之中人口最多，絕對不是任何一個人就可以處理完所有大小事，一定需要一個最強的團隊。最強的團隊的形式，在未來跟國民黨彼此在進行相關的合作協議的時候，大家都可以進一步來討論，「我完全是採取一個開放的立場的態度，沒有任何的預設」。

