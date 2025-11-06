備戰新北 綠營主將就位 藍無分裂本錢

國民黨在新北市執政逾20年，被民進黨評為艱困選區。綠營為搶回執政權「提前」定於一尊，民進黨選對會5日建議徵召立委蘇巧慧參選，展現勢在必得的決心。反觀藍白至今混沌未明，國民黨雖有執政優勢，可是畢竟選舉充滿太多不可控因素，不僅要及早備戰，更擔憂民眾黨「不按劇本演出」，出現「漁翁得利」結果。

新北市自民國109年12月25日起升格，國民黨從周錫瑋擊敗羅文嘉擔任台北縣長開始，在新北市執政超過20年，期間綠營派出蔡英文、游錫堃、林佳龍等重量級人士參選，卻都鎩羽而歸，情勢對藍營似乎一片大好。

從2024總統大選來看，民進黨在新北市得票率38.59％、國民黨35.17％、民眾黨則為26.24％。藍營人士直言「藍白根本沒有分裂的本錢」，目前泛藍浮上檯面的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌3人，以李四川民調最高，他卻遲遲未正式宣布參選，不免讓支持者憂慮。

李四川今年8月才鬆口表示，「若年輕人無法承擔，我也不排斥」；劉和然則猶如鴨子划水，勤跑市政行程，直到近日才推出全新形象照，傳遞「準備好了」明確訊號；至於早已說明有意參選的黃國昌，則是多次表達希望透過公平公開程序，找到最強的人選。3人截然不同的選舉步調，讓支持者感到憂心，更擔心藍白最終陷入三腳督危機。

長期布局新北，蘇巧慧意圖延續蘇家政治香火，不過昔日蘇系人馬在新北的「所作所為」，同志們都看在眼裡，是蘇的隱憂。