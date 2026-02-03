備戰新球季 悍將6洋將到齊4日開訓

悍將洋砲邦力多抵台。

（富邦悍將提供，中央社）

本報綜合報導

中職富邦悍將隊洋砲邦力多、洋投魔力藍2日晚間陸續抵台，今年球季6名洋將到齊，4日於嘉義舉行開訓儀式。台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹、洋投後勁等人則預計月中抵台，總教練洪一中表示，每隊都有洋砲比賽會更好看。

悍將洋砲邦力多來自多明尼加，是左投左打攻守俱佳外野手，去年在韓國職棒韓華鷹隊半個球季，繳出超過3成打擊率、有10轟的優異表現。洋投魔力藍去年球季效力悍將，先發出賽共23場、投139局，戰績10勝10敗，防禦率2.98、投出111次三振，為上季陣中勝投數最多的投手。

悍將今年球季找來4名洋投、1名育成洋投、1名洋砲，日籍投手鈴木駿輔、育成洋投阿部雄大1月中抵台，洋投威戈神、愛力戈2月1日抵台，加上洋砲邦力多、洋投魔力藍，新球季洋將到齊。

雄鷹則10日在全新運動訓練基地「皇鷹學院」展開春訓。洪一中表示，續約日籍投手櫻井周斗已經在台灣，但洋投艾速特、後勁、洋砲魔鷹還沒抵台。

洪一中表示，洋將在各自的國家都會維持調整，就算提早到台灣也是自主訓練，只是需要花點時間配合戰術、不會太久，目前洋將在各自國家調整的進度球隊都有掌握。有洋砲可以讓比賽更好看，他也再次提到希望中職多開放洋將名額，可以讓每隊都有洋砲。