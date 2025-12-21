備戰明年九合一 民眾黨６人辭黨職

民眾黨新聞部主任吳怡萱將投入明年北市五選區（中正、萬華）議員選舉。（本報資料照片）

民眾黨備戰明年九合一選舉，根據去年黨代表大會通過決議，有意參選者不得擔任中央黨部一級主管、地方黨部主委，須於當選日前一年請辭職務，意即今年12月28日前將有一波人事異動，包括副祕書長許甫等6人將在24日集體請辭。

根據去年時任民眾黨主席柯文哲主持的黨代表大會決議，有意參選2026九合一選舉者，不得擔任中央黨部一級主管、地方黨部主委，須在當選日前一年請辭職務，避免選舉資源分配不公。

而地方黨部已於今年上半年陸續更換完畢，包括台北市議員張志豪、台中市議員江和樹、新竹市議員李國璋等卸下地方黨部主委職務，但中央黨部主管遲無更換，日前也引發部分黨員質疑。

民眾黨中央黨部明年有意參選議員者，包括副祕書長許甫欲挑戰北市三選區（松山、信義）、新聞部主任吳怡萱選北市五選區（中正、萬華）、國際部主任林子宇選新北五選區（板橋）、社發部主任張清俊選桃園七選區（中壢）、社發部副主任林志學選苗栗縣五選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉），以及祕書行政部副主任蔡君婷選苗栗縣四選區（後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮）。

據悉，上述6人將於24日宣布請辭，也象徵投入地方選舉；其中以張清俊欲投入的桃園中壢選區情況較複雜，因民眾黨除了張清俊，還有中央委員林昭印、資深媒體人毛嘉慶有意角逐，待張清俊離開職務後進行初選。

民眾黨主席黃國昌證實，民眾黨是有制度的政黨，有意投入選舉的一級主管照黨內規定就須請辭，因此許甫等人會在24日請辭。