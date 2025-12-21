備戰明年地方議員選舉 民眾黨許甫、吳怡萱等6名一級主管將請辭

明年地方議員選舉，民眾黨積極布局，包含副秘書長許甫（左）、新聞部主任吳怡萱（右）等6名一級主管，都有意參選。（圖／董孟航、李智為攝）

明年地方議員選舉，民眾黨積極布局，包含副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱等6名一級主管，都有意參選。由於黨內規定，得於就職日前一年請辭黨務，因此6人近日已陸續請辭，並將於24日宣布；民眾黨主席黃國昌今（21日）亦證實，這是黨的制度，所有要投入選舉的人會依此請辭。

民眾黨選決會表明，中央黨部一級副主管以上擬參加公職選舉者，應於公職就職日（2026年12月25日）一年前辭職，否則不得申請登記為公職人員提名初選之候選人。

廣告 廣告

目前民眾黨內有意參選地方議員者，包含副祕書長許甫、新聞部主任吳怡萱、社發部主任張清俊、社發部副主任林志學、國際部主任林子宇以及行政部副主任蔡君婷，6人近日已陸續請辭，預計將於24日對外宣布。

黃國昌今受訪時對此表示，民眾黨是有制度的政黨，一級主管若要投入選舉就要在24日請辭，這是黨的制度。而黨內所有要投入選舉的人，都會依照該制度請辭。



回到原文

更多鏡報報導

爭取小草支持？應佳妤別「KP」徽章回應酸民 吳怡萱：歡迎加入民眾黨

館長直播發言惹議！綠籲民眾黨勿成仇恨代名詞 吳怡萱反擊：最沒資格說教的就是民進黨

北檢將對柯文哲提抗告 吳怡萱反批：讓司法顏面掃地