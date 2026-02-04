備戰春節買花潮 台北花市2/12至除夕不打烊

台北市 / 綜合報導

再過不到兩個星期就是農曆過年，台北花市馬不停蹄，準備好要迎接買花人潮，他們宣布從12日開始，一連108個小時都不打烊，也就是持續到除夕當天。另外，今年花況增加，因此整體價格下滑，但過年時受歡的菊花、百和花，還是免不了會上漲。

挑挑選選看好鮮花迎馬年，台北花市還沒人擠人，不過他們將要開始備戰，因為從12日開始到除夕當天中午，一共108個小時不打烊。

民眾：「蓮(花)竹，紅色的，銀色的，還有染金色的，都很多人買。」

看看今年整體花況產量增加，去年落在83萬多把，今年有望來到100萬把，因此與去年同期相比，預估整體價格下滑1成左右。

台北花卉公司董事長饒煥美：「今年的花卉產量比較充足，因為有閏月的關係，它生長的週期比較長一點，大概多了三週的時間，它的供應量可能會多10%到20%左右。」

而過年期間長壽吉祥買菊花，百事合意買百合，銀柳則象徵財源滾滾銀兩攏總來，這幾款花卉大受歡迎。

花店業者景志銘：「通常比較傳統的是百合，菊花這一類，因為它比較耐放，那價格目前還算平穩，實際上的行情，可能要下週才會比較清楚，漲是一定會漲，但是就是希望漲幅，不要像以前那麼誇張。」

業者表示目前菊花批發價，一把10支落在150到200元，下週預估漲100元，至於百合花目前，一把5支落在250到300元，預估下週漲幅可能來到150元。

即將迎接馬年民眾掏錢買花添喜氣，更盼花開馬上好運來，年年有錢「花」不完。

