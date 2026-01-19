備戰春節「北榮準備好了」！院長陳威明親坐鎮：絕不讓急診壅塞

記者蔣季容／台北報導

北榮院長陳威明說，春節期間他都會在醫院坐鎮，絕對不會讓北榮急診室壅塞。（圖／記者簡浩正攝影）

衛福部日前宣布，投入16億元擴充春節醫療量能，提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診。台北榮民總醫院院長陳威明今（19）日表示，醫護人員犧牲與家人團聚時間，在醫院守護大家的健康，政府發錢是對的政策，而他本人春節期間也都會在醫院坐鎮，強調絕對不會讓北榮急診室壅塞。

陳威明今日受訪指出，春節期間，醫護人員放棄與家人團圓的機會，選擇在醫院守護大家的健康，政府發錢是對的政策，「重賞之下有勇夫」，他對該做法表示贊同。

廣告 廣告

陳威明坦言，年輕世代的工作觀念已經改變，不能再以「共體時艱」要求醫護人員無限承擔。他強調，「年輕人的想法沒有錯，我們要配合他們」，管理階層的責任是把制度與配套做得更好。

在實務調度上，陳威明表示，北榮早已啟動部分公床計畫，讓同質性高的科別能互相支援病床。過去為了減輕護理人員負擔，北榮病床使用規範相當嚴格，很多科不會跨科去遷床，例如骨科只能遷骨科，神經外科只能遷神經外科。但在全球護理師人力短缺、急診需求增加的情況下，院方必須適度調整，目前各科運作順暢，並未出現明顯反彈。

陳威明強調，春節期間自己會也在院內坐鎮，努力守護大家健康，「絕對不會讓北榮急診室壅塞，請大家放心！」

更多三立新聞網報導

全台1500萬人都在吃！「這款藥」誤用恐傷腎、胃出血

外食族救星！「這水果」顧肝、護腸道還抗老 營養師：愛吃花生要多吃

「最新菜市場名」塞爆小人國！22字曝 家長崩潰：3個小孩都中

加熱菸入境「攜帶200支」免稅！衛福部示警：做錯1事恐重罰500萬

