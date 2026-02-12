生活中心／綜合報導

這週除了要迎接春節假期，週末也是西洋情人節，台北花市從今天凌晨，24小時不打烊，一直到除夕中午。今天開始第一天，人潮湧入。不過攤商表示今年花量高，價錢波動不大，反倒是玫瑰花因為需求量大，已經漲三成左右。

民眾vs.攤商：「這花多少錢，150。」不管怎麼問，每一種花的價錢，對老闆來說，都已經是反射動作，台北花市過年前108小時不打烊，12號開始第一天，一早就湧入人潮。買花民眾：「我想要找大康乃馨，因為我想做一個，過年的作品，就來找找看花材。」每人手上都是一袋又一袋，甚至不少民眾都拖著拖車來買花，畢竟過年前夕，總要布置家裡添添喜氣。買花民眾：「今年鎖定菊大里菊，我們是固定每個禮拜，都會來買啊，只是過年插比較多而已。」買花民眾：「一定比較貴，今天為止沒有像七夕那麼貴，也沒有去年那麼貴。」

備戰春節.情人節商機! 台北花市到除夕午前108hrs不打烊

台北花市今起108小時不打烊。（圖／民視新聞）

熱門花款包含蘭花、銀柳、百合花等等，顏色鮮艷，也比較耐放。攤商：「很多啊因為今天第一天，昨天休息啊，所以今天大家都慌了，趕快來趕快來，還好今天花還可以，還過得去沒有很貴。」民視記者周容萱：「不只春節假期要到了，這個週六也是西洋情人節，各位有情人們，玫瑰花準備好了嗎，所以在花市這裡，玫瑰花的銷量也非常高。」

過年熱門花款包含百合、蘭花、銀柳等等。（圖／民視新聞）

攤商：「玫瑰的部分，有稍微漲一些些，因為禮拜六是情人節，漲幅大概3到4成，一束20隻，批發價的話現在大概，差不多800到1000元左右，現在對現在，平常可能大概5.6百。」當然能盡早準備越好，不過還好，除夕中午之前，台北花市24小時都不打烊，準備情人節玫瑰花，又或是過年拜拜、擺飾，都不怕沒時間買，攤商也全力備戰，撐完108小時，才能好好過年。

















