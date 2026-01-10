備戰春節！防急診壅塞重演 衛福部訂7監測指標

為防止春節期間急診壅塞，衛福部訂出7項監測指標，可如同即時路況一般掌握各醫院急診量能。示意圖，李政龍攝



去年春節期間，急診壅塞情況讓政府措手不及，為避免事件重演，衛福部上周邀全國各醫學中心、區域醫院商討對策，訂出7項監測指標，要求醫院每天上網回報包括「急診每日等待住院人數」等，方便官方調度，衛福部強調，7項指標多為既有項目，詳細措施預計1月15日對外公布。

衛福部訂出的春節監測7項指標為：急診每日等待住院人數、暫留急診時間超過48小時比率、檢傷一級病人6小時內轉入加護病房比率、急診待床人數占留觀床比率、急性一般病床可收治病人床數比率、急診轉住院占全院住院比率、特別門診開診診次。

廣告 廣告

資料來源包含健保資料庫、衛福部醫事管理系統、急診醫療管理系統以及醫院及時通報等。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，預計1月12日先由全國205家急救責任醫院試填，其中「急診每日等待住院人數」部分，將首度區分成人與幼童，與過往混合統計方式不同，有助於更精準掌握不同族群就醫壓力；若試填時執行有困難會立即調整；另外，雖然指標更細緻，但不會增加第一線醫護負擔，資料將由醫院資訊系統自動產出，不需要人工計算。

如果監測時發現特定醫院出現收治量能吃緊，劉玉菁表示，會依既有區域聯防架構運作，透過全國現有六大區域「緊急醫療應變中心」（REMOC），協調有量能的醫院分流收治。

參與指標訂定的台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，這7項監測指標分別用於急診及住院量能監測、流程效率控管、分流配套評估3大類，讓衛福部能掌握全國各家醫院急診收治量能，就像掌握「即時路況」一樣調度資源。

林口長庚醫院院長陳建宗表示，相關指標與作法與醫院既有運作差異不大，急診與門診排班、量能調控本來就是醫院常規工作，填報的資料原本就在系統中，不會增加第一線負擔，急診本來就天天都在高壓狀態，每天都在調整，就是希望病人不要在急診待太久。

更多太報報導

為了20萬！海陸士官舉五星旗拍片喊「效忠祖國」、洩總統行程 檢起訴求重刑

名模放棄治療「大腸癌四期」走了 生日最後貼文讓網淚崩

入境美國行李箱藏「木乃伊」被攔下 原來是食材…駭人畫面曝光