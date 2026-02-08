備戰春節9天連假 花蓮警設QR code即時掌握停車位

花蓮警方確保春節期間縣內交通順暢，已規畫加派機動警力在易壅塞路段實施疏導措施。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆春節9天連假即將到來，大量返鄉及觀光人車潮恐湧入花蓮，花蓮警方確保縣內交通順暢，除加派人力在易壅塞路段實施疏導措施，且避免沿線車流因欲找尋停車位的車輛受阻塞，已在各重要道路及景區設置QR code，提供民眾即時查詢周邊的大眾運輸及停車資訊。

公路局預估，春節期間蘇花路廊南下進入花蓮以17日大年初一為最高峰，全日車流量高達1.6萬輛次，且自清晨5時起將湧入車潮，車多壅塞情況恐至下午4時才會緩解；收假北上離開花蓮預計在21日大年初五為高峰，全日車流量約2.1萬輛次，車多壅塞情形約落在上午10時至翌日凌晨1時。

花蓮警方確保春節期間縣內交通順暢，已在各重要道路及景區設置QR code，提供民眾即時查詢周邊的大眾運輸及停車資訊。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警方確保連假期間縣內交通順暢，已規畫機動警力在各大景區及重要道路實施交通疏導措施，也會在人潮眾多的場域，如花蓮火車站、東大門夜市等，設置QR Code連結「花蓮交通e點通」網站，讓民眾即時查詢大眾運輸及停車資訊，鼓勵大家搭乘大眾交通工具，避免陷入找無停車位的窘境。

另外，中橫公路東段2年前因0403地震受損，沿線正積極展開修復工程，警方提醒14日至22日春節期間民眾若要利用中橫公路往返花蓮，行前應確認管制時段，其中，114.6公里至167.7K公里關原至天祥，每天上午7時至下午4時30分不實施管制，下午4時30分起只出不進，晚間6時至翌日7時封閉。

天祥至太魯閣閣口167.7公里至184.5公里路段，每日上午7時至下午5時30分，東、西向各放行6次，下午5時30分至6時只出不進，晚間6時至翌日7時封閉。

其中，東行天祥往太魯閣放行時段為上午7時至8時30分、10時至10時30分、中午12時至12時30分、下午2時至2時30分、下午4時至4時30分及下午5時至5時30分；西行太魯閣往天祥放行時段，上午7時至8時30分、上午9時至9時30分、上午11時至11時30分、下午1時至1時30分、下午3時至3時30分及下午5時至5時30分。

