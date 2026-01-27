備戰最長春節 衛局與醫護藥團體提前部署

備戰最長春節！衛生局攜手醫護藥團體召開協調共識會議，推動春節特別門診，確保急診量能。（圖：衛生局提供）

因應即將到來的最長春節年假，避免各大醫院急診室因就醫人數爆增而造成壅塞，確保急重症患者能獲得即時的醫療服務，基隆市衛生局提前部署，26日上午邀集基隆市各大醫院、醫師公會、護理師公會及藥師公會等相關醫藥團體，共同召開協調共識會議，擴大研商春節期間各醫院春節及傳染病特別門診開設科別、診次、時段，以及可能發生急診壅塞因應作為，務求市民醫療需求被滿足，讓第一線醫護人員被關懷與支持，讓他們有足夠的能量來應對挑戰。

衛生局表示，春節期間將安排人力，每天透過系統監測，掌握急診就診人次、加護病房(ICU)空床數、等待住院及等待ICU人數等指標。隨時監測急診壅塞情形，與醫院高層即時啟動預警與調度機制。

張賢政局長表示，考量114年春節連假期間，全國各級醫院急診普遍壅塞，對急重症醫療量能造成巨大衝擊。衛生局今年提早應對、超前部署，啟動「春節特別門診」及「傳染病門診」分流機制，以期有效分流輕症患者，確保急診資源能集中用於急重症傷患，全力守護市民的生命安全與就醫品質。

衛生局指出，基隆市在除夕當天，仍有59家診所提供門診服務，大年初一至初三除了協調診所開診外，醫院部分包含衛生福利部基隆醫院、長庚紀念醫院基隆院區、三軍總醫院基隆分院、新昆明醫院等，都將開設春節特別門診，其中，部立基隆醫院更於農曆春節初一至初三期間，開設包括內科、外科、骨科及兒科等多元科別的門診服務。

衛生局說明，民眾在年節期間，若有一般醫療需求，也能獲得即時且適切的照顧。4家急救責任醫院則仍24小時提供服務，確保病患能在對的地方，獲得對的治療，2月9日將會透過多元管道(基隆市政府Line平台、衛生局網站、基隆親子平台、基隆長輩平台，臉書)提前告知市民，提供各院所的門診時間表。

也特別提醒，家中有慢性病患者，請記得提前領取足夠的藥物，藥品服用完畢日期落在2月14日至2月22日者，可提前自1月31日領藥，確保假期用藥無虞；也請全體市民朋友，在春節期間發揮「輕症到診所、重症赴醫院」的分流精神。若遇非緊急的醫療需求，請優先利用基層診所或醫院開設的特別門診看診。衛生局感謝所有市民朋友體諒與配合，因為每一次正確選擇，都將是對急診資源最關鍵的支持，也是對辛勞醫護人員最溫暖的體恤。