備戰松信選舉！陳宥丞、許甫合體掃街 揭民眾黨內初選與協調進度

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

隨著2026地方選舉腳步逼近，台北市議員陳宥丞與松山、信義區市議員擬參選人許甫今（16）日合體跨區前往南港成德市場聯合拜票。許甫受訪時也進一步說明民眾黨的選戰布局，回應未來選舉將用打團戰的方式，以及民眾黨有很多的「大母雞」和「太陽」會一起幫忙，全力迎戰選舉。

許甫說，黨內目前已在進行初步協調，接下來將視各方意願與參選狀況，若有需要，黨部將啟動抽籤、民調公司等程序，（圖／記者鄧宇婷攝）

民眾黨今日陳宥丞與許甫合體為「相甫相丞」，前往南港區成德市場掃街拜票。針對外界關注民眾黨在北市是否缺乏「母雞」帶領選戰，許甫受訪時直言，民眾黨本就不是「民眾黨本來是就是一個相對比較小的政黨，我們從頭到位都是團體作戰」，即便規模不如藍綠，「雖然小，我們都很團結。」許甫也以此次與陳宥丞合體掃街為例說明，非刻意安排的「策略聯盟」，而是黨內自然形成的互助模式。他笑說，「雖然我們有開玩笑說是限定男團，可是這個變成是我們內化的DNA」，彼此看見哪裡需要支援，就主動幫忙。

廣告 廣告

談及「母雞」角色，許甫認為，「雖然目前為止，我們沒有推出臺北市長的人選，」包含柯文哲前市長、黨主席黃國昌，以及長期深耕台北市的珊珊委員，其實都是對台北市扎根很深的。他提及柯文哲八年的市長任內政績，「是老市長，又是母雞」，柯文哲未來也將在選戰中持續協助黨內候選人。他認為不能說沒有老母雞，「我覺得我們有很多顆的太陽，很多顆的很多隻的大母雞，我們小雞會一起打團戰」，

至於黨內松信初選與協調進度，許甫則表示，「不管是不是跟我有競爭的關係，我都覺得是好事，尤其在民眾黨有人願意投身公職服務的挑戰，我覺得都很好。」。他說，目前已在進行初步協調，接下來將視各方意願與參選狀況，若有需要，黨部將啟動抽籤、民調公司等程序，「大概會選兩家出來，然後做出看到最後是誰勝出這樣」。

更多FTNN新聞網報導

最長的「失業期」開始！備戰2026地方選舉 許甫辭黨職全力拚松信議員

前副秘也遭遇挑戰！許甫選北市松信議員遇對手 砸蛋遭起訴小草也報名參戰

全台搶阿北！許甫揭民眾黨輔選分工藍圖：台北很快見到柯、黃國昌

