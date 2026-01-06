備戰汛期 新北水利啟動84座抽水站1.5萬項大保養

任何微小零件偏差都可能影響防洪應變，技師必須確保每一項保養都符合規範。(圖:新北市水利局提供)

汛期結束後，新北市水利局六日表示，立即展開防洪設備的維護準備工作，為確保新北市八十四座抽水站及三百四十一機組機組能在關鍵時刻迅速啟用並穩定運作，水利局全面展開年度大規模保養計畫。該工程涵蓋八百十三座水門及十八座橫移門，涉及高達一點五萬項檢測項目，目前進度已超過百分之二十，預計於一一五年汛期到來之前全面完成。

水利局長宋德仁指出，五月至十一月是每年的防汛重要時期，這段期間豪雨及颱風頻繁發生，抽水站作為城市防洪體系的重要基礎設施，是保護市民生命財產安全的第一道防線。。強調，防洪工作是一項沒有終點的任務，市政府將繼續提前部署，致力於打造更加具有韌性的防災城市，讓市民生活安心、安全。

水利局指出，執行這一點五萬個檢測項目挑戰巨大。專業技師必須深入機房內，那裡空間狹窄、環境油污且光線昏暗，他們需對微小電路、精密感應器及大型抽水渦輪逐一進行實體檢查與數據校正。由於任何微小的零件偏差都有可能影響防洪應變能力，技師們需在受限空間內逐項確認，每個指標皆須符合嚴格的規範要求。

為確保年度保養工作的落實與有效執行，水利局補充說明，除了由同仁全程監督並由科內派員進行隨機抽查外，他們還定期召開工作會議以掌握進度。同時，針對重要且隱蔽性較高的保養項目，將增派人力逐一核對並詳細記錄，以確保每項作業如期且高品質完成，使其在面對日益變化多端的氣候挑戰時游刃有餘，用更充分的準備迎接未來的汛期挑戰。