備戰經典賽！ 旅美三少林昱珉、鄭宗哲、陳柏毓證實接獲徵召

旅美左投林昱珉表態，有意願為台出戰經典賽。

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於明年3月開打，台灣隊日前已選出43人集訓名單。今（4日），三位旅美潛力新星鄭宗哲、陳柏毓、林昱珉受訪時皆證實，已收到台灣隊的徵召消息，並表達極為強烈的參賽意願。

效力於海盜隊體系的內野手鄭宗哲出席訓練營時證實：「我有收到通知，我應該是會打啦！」他透露由於經典賽時間與春訓接近，會同步做好準備。曾代表台灣出戰2023年經典賽、杭州亞運的他，還不忘開玩笑表示：「希望打得到球吧！」

廣告 廣告

世界12強冠軍班底的旅美左投林昱珉也坦言：「一直都有收到（經典賽）徵詢，我的意願很強烈。」他認為經典賽等級等同於奧運，渴望參戰最高層級賽事，但最終仍需視身體狀況和球團溝通的結果而定。

效力於海盜3A的投手陳柏毓亦表示收到通知，個人參賽意願非常高，「可以跟大家一起打球，是最幸福的事情。」陳柏毓今年初曾代表台灣出戰經典賽資格賽，並成功助隊奪得晉級門票。三位年輕好手皆將積極備戰，等待聯盟及球隊的最終安排，全力爭取再次為台灣隊效力的機會。





更多《鏡新聞》報導

大谷翔平狂掃MLB年度五獎 Decoy連3年獲封「最有價值小狗」

滿貫砲後148公里觸身球狠砸江坤宇 象鷹「板凳清空」場面火爆

亞棒總、中信育樂同步澄清 中國棒球聯賽5隊伍「無上海兄弟」