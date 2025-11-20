備戰經典賽 規劃43人名單
記者陳建興∕台北報導
中華隊備戰世界棒球經典賽，總教練曾豪駒20日在選訓會議結束後表示，目前設定43人名單展開第1階段集訓，並積極爭取兩名台美混血好手儘早來台投入集訓。
世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月登場，中華隊20日在中華職棒聯盟召開選訓會議，總教練曾豪駒透露，規劃43人含旅外選手展開第1階段集訓，同步等待旅美選手回應，進而選出最終名單，「集訓過程難免發生無法預期狀況，像是身體疲勞等，這是我們決定選出43人集訓目的。」
曾豪駒指出，第1階段集訓預計於2026年1月15日到農曆新年前在國訓中心舉行，過完年後則移師台北大巨蛋展開第2階段集訓，接著預計於2月上旬遞交最終30人名單，並在2月下旬陸續與日職軟銀鷹、日本火腿鬥士進行交流賽，然後2月28日飛往宮崎全力備戰經典賽。
曾豪駒近期積極徵詢選手意願，他表示大部分都有披上國家隊戰袍的想法，不過有些選手考量身體狀態，因為長期征戰身上或多或少有點傷勢，仍須時間復原，「我們會在做最後的徵詢。」
針對台美混血好手費柴德和龍加入中華隊，曾豪駒提到2人皆有意願，但之前收到美國職棒大聯盟消息，不管大、小聯盟選手只能在3月上旬的官辦熱身賽才能加入團隊訓練，因此將盡量爭取最快時間加入集訓，「最終名單也會把融入感覺、默契考量在裡面。」
