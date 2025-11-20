備戰農曆年後初選 康家瑋、劉品妡同框掃街

台北市中正萬華區市議員候選人康家瑋不敢鬆懈，與大安文山區候選人劉品妡同框。





「站在第一線，才能聽到最真實的聲音。」康家瑋表示，隨著投票日逼近，每一天都是關鍵，每一雙手都代表著一份期待。與劉品妡跨區連線，不僅是展現雙方的好交情，更是象徵新世代對於改變台北的共同願景。

在東門市場的拜票過程中，康家瑋與攤商、買菜長輩熱情互動。康家瑋強調，「走進人群，讓我感到非常踏實。市場裡的大姊、大哥握著我的手，跟我說生活遇到的困難，還有對未來的期望，這些都是我這段時間勤跑基層最珍貴的收穫。」





康家瑋強調，這場選戰不只是為了爭取一個席次，更是為了爭取一個「為民喉舌」的機會。面對最後倒數階段，他將「全力拚、衝到底」，承諾會把在路口、在市場、在巷弄裡聽到的每一句心聲，轉化為具體的政策，未來真正把人民的聲音帶進市議會。





「我們不只要握到每一雙手，更要溫暖每一顆心。」康家瑋呼籲，選戰最後一哩路，需要大家給予最堅定的支持。他將持續公布行程，在各個市場及路口與大家見面，讓他更有力量為中正萬華拚出新未來。